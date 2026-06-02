Sénégal: Ce qu'il faut retenir du nouveau gouvernement

Le Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo a dévoilé, ce lundi 1er juin 2026, les grandes orientations du nouveau gouvernement, présenté comme une équipe de mission fondée sur l'obligation de résultats, la cohérence institutionnelle et l'efficacité dans la conduite des politiques publiques.

Le nouveau gouvernement compte 30 membres, dont 26 ministres et 4 ministres auprès des ministres. La principale réforme institutionnelle porte sur la fusion du ministère des Finances et du Budget avec celui de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour former le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

Pour le Premier ministre, cette restructuration vise à restaurer une meilleure cohérence dans le pilotage des politiques économiques et financières de l'État. Deux ministres délégués ont également été nommés auprès de ce département stratégique afin de renforcer son action dans les domaines du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

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La nouvelle équipe gouvernementale se distingue également par plusieurs réajustements institutionnels. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a été reconfiguré. Les compétences liées à la communication ont été transférées au porte-parole du gouvernement, désormais ministre de plein exercice, tandis que les Télécommunications et le Numérique constituent un département distinct.

Dans le même temps, les compétences minières auparavant rattachées au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines ont été transférées vers un nouveau ministère des Mines et de la Géologie. Selon le Premier ministre, ces réformes visent à améliorer la lisibilité de l'action gouvernementale et à renforcer la performance des administrations concernées.