Sénégal: Finances, Energie - Le PM explique les nouvelles orientations

Parmi les principales innovations du nouveau gouvernement figure la fusion de deux départements stratégiques : le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Cette réorganisation a donné naissance au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Selon le Premier ministre Al Aminou Lo, « il s'agit avant tout de rétablir une cohérence institutionnelle en réunissant sous une même autorité les leviers essentiels de la politique économique, budgétaire et de planification ».

Cette concentration des compétences vise surtout à améliorer la coordination des actions de l'État, à réduire les lourdeurs administratives et à renforcer l'efficacité dans la gestion des ressources publiques, insiste le Premier ministre. « Afin d'accompagner cette mission élargie, deux ministres auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ont été nommés. Leur rôle sera d'appuyer l'action du ministre et de contribuer à un suivi plus rapproché des dossiers relevant de ce département stratégique », ajoute Al Aminou Lo.

Le nouveau gouvernement a également été marqué par un réaménagement du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ainsi, explique le PM, « ses attributions en matière de communication ont été transférées au porte-parole du gouvernement. Ce dernier a été élevé au rang de ministre de plein exercice. Selon le Premier ministre, cette mesure répond à un besoin de cohérence et vise à centraliser la communication gouvernementale afin de garantir une meilleure lisibilité de l'action publique ».

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Une autre modification importante concerne le secteur des ressources extractives. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a été restructuré avec le transfert des compétences relatives aux mines vers un nouveau département : le ministère des Mines et de la Géologie. « Cette évolution traduit la volonté des autorités de consacrer une attention particulière au potentiel minier du Sénégal, dans un contexte marqué par l'importance croissante des ressources naturelles dans les perspectives de développement économique du pays », explique le PM.

À travers ces ajustements, indique le chef du gouvernement, « l'exécutif entend mettre en place une administration plus agile, mieux coordonnée et davantage orientée vers les résultats. La rationalisation des structures, la clarification des responsabilités et le renforcement de la cohérence gouvernementale apparaissent comme les principaux objectifs poursuivis ».