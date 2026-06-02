Sénégal: Makhtar Cissé redevient ministre de l'Intérieur

Il y a deux ans, Mouhamadou Makhtar Cissé exerçait la fonction de ministre de l'Intérieur, le tout dernier sous Macky Sall. Il s'était chargé d'organiser la présidentielle qui a abouti à l'alternance.

En juin 2026, Mouhamadou Makhtar Cissé fait son retour à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, remplaçant Mouhamadou Bamba Cissé.

Haut fonctionnaire et figure expérimentée de l'administration sénégalaise, il s'est construit un parcours marqué par plusieurs responsabilités de premier plan dans la gestion des politiques publiques et des grandes institutions de l'État. Au cours de sa carrière, il a été directeur général des Douanes, ministre du Budget, directeur de cabinet du président de la République, directeur général de la Senelec, ministre du Pétrole et de l'Énergie et ministre de l'Intérieur. Il appartient au corps des inspecteurs généraux d'État.

Par ailleurs, c'est sous son magistère, de 2009 à 2013 que le site du Bloc des Madeleines, ancien Palais de justice, a été retenu pour abriter le siège des Douanes.