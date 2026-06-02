Sénégal: Marie Angélique Mame Selbé Diouf, de l'enseignement à la tête du ministère de la Famille et des Solidarités

Originaire de Joal-Fadiouth, Marie Angélique Mame Selbé Diouf est une figure politique de premier plan au sein du parti PASTEF. Enseignante de formation, elle s'est imposée au fil des années comme une militante engagée, avant d'accéder à des responsabilités nationales puis gouvernementales.

Ancienne députée élue sur la liste nationale de Pastef lors des élections législatives, Marie Angélique Mame Selbé Diouf occupait la quatrième position sur la liste des titulaires du parti. Son engagement politique remonte à la création même de Pastef, qu'elle a rejoint dès son lancement, sur proposition de Bassirou Diomaye Faye. Depuis lors, elle a participé activement à l'implantation et au développement du parti à travers le Sénégal.

Militante de base dans la commune de Keur Massar Sud, elle y a occupé le poste de responsable du fichier communal, contribuant à l'organisation et à la structuration locale du mouvement. À l'échelle nationale, elle a également exercé les fonctions de vice-coordonnatrice nationale du Mouvement des jeunes et des femmes de Pastef (MOJIP), chargée de la zone de Dakar.

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Lors de son investiture sur la liste nationale du parti, elle avait souligné que le choix des candidats et leur positionnement relevaient exclusivement de la commission d'investiture. Pour elle, l'essentiel n'était pas la place occupée sur la liste, mais la possibilité de représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Elle avait alors accueilli cette confiance avec fierté, estimant qu'elle traduisait la reconnaissance de ses capacités et de son engagement pour le changement au sein des institutions.

Aujourd'hui, Marie Angélique Mame Selbé Diouf poursuit son parcours au sein de l'exécutif en tant que ministre de la Famille et des Solidarités. À ce poste stratégique, elle est chargée de la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la protection sociale, à la promotion de la famille, à l'autonomisation des femmes et à la prise en charge des couches vulnérables. Elle succède à ce poste Maimouna Dièye qui a occupé ce poste depuis l'accesion du president Diomaye Faye à la souverainté nationale. Son parcours illustre l'ascension d'une militante de terrain devenue l'une des principales responsables politiques de la majorité au pouvoir.