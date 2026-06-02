Sénégal: Nouveau Gouvernement - Boubacar Camara, nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

1 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Porté au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ce lundi 1er juin 2026, dans la nouvelle équipe gouvernementale constituée sous l'égide du Président Bassirou Diomaye Faye, Boubacar Camara intègre l'exécutif sénégalais avec un bagage administratif hors du commun. Grand commis de l'État, il prend en charge un secteur névralgique.

Boubacar Camara succède à Daouda Ngom, en poste depuis le remaniement de septembre 2025. Juriste, douanier, marin, avocat et inspecteur général, Boubacar Camara, 67 ans, a traversé les administrations les plus exigeantes du pays. Dakarois de naissance, il a forgé sa trajectoire entre l'École nationale de formation maritime, la Marine nationale et l'École des douanes, avant de diriger la Direction générale des Douanes de 2000 à 2004.

Il pousse ensuite ses études jusqu'au doctorat en droit à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, puis décroche le barreau de Paris en 2008. Jusqu'à ce jour, il assurait les fonctions de ministre Secrétaire général du Gouvernement, depuis sa nomination en avril 2025.

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