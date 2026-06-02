Sénégal: Nouveau gouvernement - Les principaux changements de portefeuille au sein de l'équipe de Mouhamadou Al Amine Lo

1 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Ce lundi 1er juin 2026, le premier ministre Mouhamadou Al Amine Lo a dévoilé la liste du nouveau gouvernement, composé de 30 ministres. Une équipe marquée par l'arrivée de nouveaux visages, le départ de certains membres, mais aussi le maintien de ministres dont les attributions ont été réaménagées.

Parmi eux, Yankhoba Diémé, jusque-là ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, conserve sa place au sein de l'exécutif. Il est toutefois nommé ministre des Forces armées, en remplacement du général Birame Diop, candidat à la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Autre changement notable : El Hadji Abdourahmane Diouf. L'ancien ministre de l'Environnement et de la Transition écologique hérite du département de l'Énergie et du Pétrole. Il succède à Birane Souleye Diop, qui occupait ce poste depuis l'accession du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays.

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