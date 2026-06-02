Sénégal: Nouveau gouvernement - Plusieurs nouvelles figures font leur entrée

La composition du nouveau gouvernement a été marquée par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités à la tête de départements ministériels stratégiques ainsi qu'à des postes de ministres délégués.

Parmi les principales nouvelles entrées figurent Mouhamedou Makhtar Cissé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Moussa Sarr à la Justice en qualité de Garde des Sceaux, ainsi que Marie-Angélique Mame Selbé Diouf à la tête du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Le nouveau gouvernement enregistre également l'arrivée de Boubacar Camara au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de Bakary Sarr à la Communication et aux Relations avec les Institutions, où il assurera également les fonctions de porte-parole du Gouvernement, ainsi que de Cheikh Oumar Ba au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Samba Diouf hérite du portefeuille des Télécommunications et du Numérique, tandis que Mamoudou Lamine Dianté prend les rênes du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public. Diereye Clotilde est nommée ministre de la Jeunesse et des Sports et Alpha Thiam ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

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Parmi les autres nouveaux membres de l'équipe gouvernementale figurent Idrissa Samb, nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Cheikh Oumar Seck aux Mines et à la Géologie, Aliou Gory Diouf à l'Environnement et à la Transition écologique, Abdoul Ahad Ndiaye aux Transports terrestres et aériens ainsi qu'Amy Maran aux Pêches et à l'Économie maritime.

Le gouvernement accueille également quatre ministres auprès de ministres. Il s'agit de Bassirou Sarr, chargé du Budget auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, d'Ale Nar Diop, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, d'Ousmane Diagne, chargé de l'Élevage auprès du ministre de l'Agriculture, et de Mame Coumba Diop, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.