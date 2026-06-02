Afrique: CAN U17 - L'épopée fantastique de la Tanzanie, prête à défier le Sénégal en finale

Au bout d'un parcours absolument sensationnel, la Tanzanie s'est qualifiée pour la toute première finale de son histoire dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026. Une grande première historique pour les Serengeti Boys.

Pour s'offrir ce rendez-vous d'une vie face au Sénégal, mardi au Stade Moulay El Hassan de Rabat (coup d'envoi à 20h00 heure locale), les Tanzaniens ont dû passer par tous les états.

Leur exploit a pris corps jeudi dernier, au bout d'une séance de tirs au but étouffante face à l'Égypte (0-0, 4-3 t.a.b.) en demi-finale. Une nouvelle preuve de courage, de discipline et de sang-froid pour une équipe passée du statut de surprise du chef à celui de prétendant légitime à la couronne.

Une page d'histoire pour l'Afrique de l'Est

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Pour le football tanzanien, le pas de géant est immense. Si le billet pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA (Qatar 2026) était déjà en poche, cette finale continentale fait basculer leur tournoi dans une autre dimension et offre à l'Afrique de l'Est l'un de ses plus fiers moments chez les jeunes.

Cette demi-finale face aux Pharaons a d'abord été une guerre tactique et ultra-fermée, où les occasions claires se sont comptées sur les doigts d'une main pendant 90 minutes.

Il a fallu attendre la fin du second acte pour voir le match s'animer : le portier tanzanien Haji Abdallah a dû s'employer sur une mine de Daniel Tamer, tandis que son homologue égyptien Malek Amr signait une parade décisive pour maintenir les siens en vie.

Le score restant vierge au coup de sifflet final, la décision s'est faite au bout de la nuit. C'est là que le mental des Serengeti Boys, forgé dans le doute des matchs à élimination directe, a fait la différence. En convertissant quatre de leurs cinq tentatives, ils climatisent l'Égypte (4-3) et s'ouvrent les portes d'une finale inédite.

« C'est là que le mental des Serengeti Boys, forgé dans le doute des matchs à élimination directe, a fait la différence. »

Ce miracle dominical faisait suite à un premier exploit en quarts, où la Tanzanie avait déjà terrassé l'Algérie au bout d'un thriller mémorable (3-3, t.a.b.).

Ce quart de finale restera comme l'un des sommets de cette CAN. Bousculés par de redoutables Algériens, les Tanzaniens n'ont jamais abdiqué. Un sans-faute absolu lors de la séance de tirs au but, combiné à un raté algérien, venait valider ce braquage mémorable et acter la plus belle success-story de la compétition.

Une identité de jeu affirmée

Ce parcours fou avait pourtant débuté sous des auspices plus académiques. Solides leaders du groupe C avec six points (deux victoires, une défaite), les joueurs d'Elieneza Nsanganzelu avaient séduit par leur football résolument offensif, leur débauche d'énergie et une foi inébranlable. Traduction : les Tanzaniens n'étaient pas venus au Maroc pour faire de la figuration, mais pour marquer les esprits.

Dans le sillage de l'ailier virevoltant Abel Josiah, du gardien Abrahman Nassoro et du capitaine courage Kassim Juma, la Tanzanie a trouvé le parfait alliage entre vitesse, rigueur défensive et leadership.

Le sélectionneur Elieneza Nsanganzelu a transfiguré ce groupe en y injectant une bonne dose de confiance offensive sans jamais renier la discipline tactique. À l'arrivée, ses minots affichent une maturité bluffante pour leur âge, surtout quand le thermomètre s'affole.

Le bouquet final face aux Lionceaux

Au-delà des simples lignes de stats, la trajectoire tanzanienne met en lumière le réveil brutal du football de jeunes en Afrique de l'Est, une région historiquement sevrée de trophées à ce niveau.

Face à eux, le Sénégal a lui aussi dû composter son billet au bout du suspense en éteignant le Maroc, pays hôte, aux tirs au but (1-1, 7-6 t.a.b.).

Les Lionceaux de la Téranga avaient ouvert le score par Mouhamed Wagne avant de concéder l'égalisation d'Ismail El Aoud au bout des arrêts de jeu, permettant au gardien Assane Sarr de s'ériger en héros de la patrie face au public de Rabat.

Cette finale sera donc le théâtre d'un choc de cultures captivant entre la folle ascension tanzanienne et l'implacable machine sénégalaise, véritable usine à cracks du continent.

Pour la Tanzanie, mardi sera le jour idéal pour transformer ce conte de fées en triomphe éternel. Pour le Sénégal, il s'agira d'asseoir un peu plus son hégémonie. Quoi qu'il advienne sur la pelouse du Stade Moulay El Hassan, les Serengeti Boysont déjà écrit l'histoire. Il ne leur reste plus qu'à la signer en lettres d'or.

La Fiche Finale - TotalEnergies CAF CAN U-17, Maroc 2026