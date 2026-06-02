Sénégal: Voici la composition du nouveau gouvernement

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a dévoilé lundi soir la liste du nouveau gouvernement composé de 30 ministres. Parmi ces ministres, on retrouve d'anciens ministres du gouvernement sortant, ceux de l'ancien régime et des technocrates qui font leur entrée pour une première fois.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye ; vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57 ; vu le décret nº 2026-1129 du 26 mai 2026 portant nomination du Premier ministre ; sur proposition du Premier ministre ; a nommé les membres du nouveau gouvernement.

Il est composé de 30 ministres, dont :

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L'ancien ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, devenu ministre des Forces armées ;

L'ancien ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba, qui est l'actuel ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ;

L'ancien ministre sénégalais de l'Énergie et du Pétrole sous le régime de Macky Sall, Mouhamadou Makhtar Cissé, est actuellement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ;

Le ministre Cheikh Niang est maintenu au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ;

Me Moussa Sarr remplace Yacine Fall au ministère de la Justice. Il est l'actuel garde des Sceaux ;

Marie-Angélique Mame Selbé Diouf succède à Maïmouna Dieye au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités ;

Boubacar Camara remplace le professeur Daouda Ngom au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

Le ministre El Hadji Abdourahmane Diouf quitte le ministère de l'Environnement et devient le nouveau ministre de l'Énergie et du Pétrole. Il remplace Birame Souley Diop à ce poste.

Le ministre Serigne Guèye Diop est maintenu au département ministériel en charge de l'Industrie et du Commerce. Il en est de même pour Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et Moustapha Mamba Guirassy, qui est encore le ministre de l'Éducation nationale. Le Dr Ibrahima Sy est également ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et Moussa Bala Fofana reste aussi le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, de même que Déthié Fall, ministre des Infrastructures.

Bakary Sarr devient le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ; Alioune Dione est maintenu au ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire tandis que Serigne Oumar Ba succède à Mabouba Diop au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Samba Diouf est le nouveau ministre des Télécommunications et du Numérique et remplace Aliou Sall. Il convient de noter que ce département a maintenu divisé en deux départements.

Mamoudou Lamine Dianté, ancien président du Haut conseil du dialogue social, est nommé ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public. Il remplace Olivier Boucal à la tête de ce département. Djirèye Clotilde Coly remplace Khady Dieye Gaye au ministère de la Jeunesse et des Sports et Alpha Thiam, ancien Directeur général de l'Adepme succède à Amadou Ba au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Quant à Idrissa Samb, il remplace Moustapha Njeck Sarré au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

Cheikhou Oumar Seck est l'actuel ministre des Mines et de la Géologie ; Aliou Gori Diouf succède au ministre Abdourahmane Diouf au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique ; Le député de la 15e Législature Abdoul Ahad Ndiaye est l'actuel ministre des Transports terrestres et aériens, poste occupé jusqu'ici par le ministre Yankhoba Diémè. Pour le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, il sera dirigé par Amy Mara qui remplace le Dr Fatou Diouf.

Au-delà des ministres, sont nommés également :