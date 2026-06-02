La Tanzanie et le Sénégal, les deux finalistes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 Maroc 2026, se retrouveront mardi soir à Rabat. Ce choc déterminera le vainqueur d'une compétition palpitante, marquée par le suspense et des rebondissements spectaculaires.

La finale se jouera mardi à 20h00 heure locale (19h00 GMT, 22h00 heure de Tanzanie) au Stade Moulay El Hassan de Rabat.

Cette ultime rencontre opposera deux sélections qui ont fait preuve d'une résilience et d'une force mentale exceptionnelles tout au long du tournoi. La Tanzanie ambitionne de soulever le trophée de la TotalEnergies CAF CAN U-17 pour la toute première fois de son histoire, tandis que le Sénégal cherchera à conforter son statut de vivier incontournable de jeunes talents sur le continent africain.

Les deux finalistes ont décroché leur billet au terme de séances de tirs au but irrespirables après des matchs extrêmement serrés, promettant ainsi une finale fascinante.

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La Tanzanie accède à la finale pour la première fois de son histoire après avoir éliminé l'Égypte (4-3 aux tirs au but, 0-0 àla fin du temps réglementaire). Cet exploit marque une nouvelle étape historique dans la campagne exceptionnelle des Serengeti Boys. Cette réussite n'est d'ailleurs pas une surprise : le pays s'est récemment illustré lors du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF en remportant le tournoi masculin en 2024 et 2025, une génération dorée dont certains joueurs composent aujourd'hui l'effectif U-17.

Le parcours du Sénégal pour atteindre la finale a été tout aussi dramatique. Les Lionceaux de la Teranga ont éliminé le Maroc, pays hôte, sur le score de 7-6 aux tirs au but après un match nul électrisant (1-1) devant un public de Rabat en feu.

En amont de la finale, le Maroc et l'Égypte s'affronteront ce lundi 1er juin pour le match de la troisième place, les deux équipes ayant à coeur de terminer leur parcours sur une note positive.

Le quatuor de tête, ainsi que les quarts de finalistes malheureux (Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali et Algérie) et les vainqueurs des barrages (Mozambique et Ouganda), ont tous validé leur billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se déroulera au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Calendrier des rencontres restantes

Match pour la troisième place

Lundi 1er juin 2026

Affiche : Maroc - Égypte

Maroc - Égypte Lieu : CMVI - T8, Rabat

CMVI - T8, Rabat Coup d'envoi : 19:00 GMT

Finale

Mardi 2 juin 2026