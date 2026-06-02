Afrique: Où regarder la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 ?

C'est l'heure de l'explication finale. Ce mardi soir (20h00 heure locale), le stade Moulay El Hassan de Rabat sera le théâtre d'un véritable blockbuster entre la Tanzanie et le Sénégal pour le titre suprême de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026.

Une finale au sommet qui sera diffusée en direct dans le monde entier via la plateformeCAF TV, ainsi que par un large réseau de diffuseurs partenaires pour atteindre des dizaines de millions de téléspectateurs.

Pour la Tanzanie, l'enjeu est historique. Les jeunes Étoiles du Kilimandjaro disputent leur toute première finale dans cette catégorie d'âge, surfant sur la dynamique de leurs sacres consécutifs lors du Championnat d'Afrique de Football Scolaire en 2024 et 2025. Face à eux se dresse le Sénégal, sacré champion d'Afrique pour la première fois lors de l'édition 2023 et bien décidé à récupérer sa couronne.

Ce choc sera accessible aux quatre coins du continent, notamment sur Canal+, beIN Sports ou SuperSport. En Tanzanie, la rencontre sera à suivre sur Azam TV et TBC, tandis que la RTS retransmettra l'événement au Sénégal pour vibrer avec les Lionceaux. Tout au long de la compétition, ce tournoi aura été une formidable vitrine pour la nouvelle génération du football africain, offrant un spectacle de haute volée.

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Quoi qu'il arrive ce soir, la Tanzanie et le Sénégal ont déjà validé l'essentiel : leur billet pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026 prévue en fin d'année. Ils y seront accompagnés par l'Égypte -- médaillée de bronze après sa victoire (2-0) contre le Maroc lundi --, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, l'Algérie, l'Ouganda et le Mozambique, grand débutant à ce niveau.

Le dispositif TV de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2026