Afrique: CAN U17 - L'Égypte s'offre le bronze face au Maroc

L'équipe d'Égypte a conclu son aventure à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 Maroc 2026, de la plus belle des manières. Lundi soir à Rabat, les Pharaons ont décroché la médaille de bronze en dominant le Maroc, pays hôte et tenant du titre, sur le score de 2-0 lors de la petite finale.

Grâce à ce succès, les Égyptiens grimpent sur le podium continental pour la première fois depuis leur sacre en 1997. Une performance marquante qui prouve la capacité de cette nouvelle génération à replacer le football égyptien au sommet de la catégorie des cadets.

Pour les deux formations, l'enjeu était de digérer le traumatisme des demi-finales, toutes deux perdues cruellement aux tirs au but -- le Maroc face au Sénégal et l'Égypte contre la Tanzanie. À ce jeu-là, ce sont les Égyptiens qui se sont montrés les plus cliniques devant le but pour faire basculer la rencontre.

C'est Mohamed El Sayed qui a débloqué la situation à la 33e minute. Son centre-tir vicieux a surpris le portier marocain, permettant aux Pharaons de basculer en tête (1-0).

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Les Égyptiens ont bien failli enfoncer le clou juste avant la pause. À la 43e minute, après un déboulé tranchant, Amir Abou El Ez a décoché une frappe lourde qui a frôlé le montant adverse. Un sursis pour le Maroc, mené d'un but à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'Égypte a continué de pousser pour faire le break. Ahmed Bashir a bien cru y parvenir en logeant une superbe tête au fond des filets, mais le but a finalement été refusé après intervention de la VAR.

Malgré cette frustration, les Pharaons n'ont pas reculé. Face à des Lionceaux de l'Atlas poussés par leur public mais en manque d'inspiration, les Égyptiens ont maintenu le bloc haut.

La seconde période s'est alors animée avec des occasions de part et d'autre. Mais dans la tempête, le dernier rempart égyptien Mohamed Obeid a sorti le grand jeu, enchaînant les parades décisives pour préserver l'avantage des siens.

Très remuant, Amir Abou El Ez s'est mis une nouvelle fois en évidence sur une frappe rasante et puissante, cette fois-ci boxée par le gardien marocain.

La délivrance est finalement intervenue au bout du temps additionnel (90e+11). Profitant des espaces, Ahmed Bashir a scellé le score d'un second but libérateur, validant définitivement la victoire (2-0) et la médaille de bronze égyptienne.

Sans surprise, le gardien Mohamed Obeid a été élu homme du match, récompensé pour ses interventions déterminantes et son clean sheet précieux.

Pour rappel, les deux sélections avaient déjà validé l'essentiel au cours du tournoi : leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde U-17, prévue cette année au Qatar. Une aventure internationale qui se poursuivra donc après ce joli visage affiché à la CAN.

Le rideau tombera définitivement sur cette CAN U-17 2026 ce mardi soir, avec une finale très attendue entre la Tanzanie et le Sénégal pour s'offrir la couronne continentale.