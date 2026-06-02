Sénégal: Nouveau gouvernement - 18 entrants sur les 30 ministres

Dakar — L'attelage gouvernemental du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo compte dix-huit entrants sur les trente membres, un nombre élevé qui s'explique par la décision de PASTEF de ne pas participer à la nouvelle équipe.

Mouhamadou Makhtar Cissé fait son retour au ministère de l'Intérieur, qu'il avait occupé entre février et mars 2024 pour organiser la Présidentielle de 2024. Me Moussa Sarr, avocat, gère désormais la Justice, un secteur qu'il connaît bien. Marie Angélique Sélbé Diouf, jusque-là députée de PASTEF se voit confier le département de la Famille, l'Action sociale et les Solidarités précédemment occupé par Maïmouna Dièye.

Boubacar Camara, qui était ministre secrétaire général du gouvernement aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko, prend l'Enseignement supérieur, tandis que Cheikh Oumar Ba, ministre-conseiller du Président Faye, s'occupera de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, son domaine, puisqu'il a été le patron de l'IPAR (l'Initiative Prospective agricole et rurale). Samba Diouf hérite des Télécommunications jusque-là entre les mains de Alioune Sall, tandis que Mamadou Lamine Dianté libère la présidence du Haut conseil du dialogue social pour prendre la Fonction publique.

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Au département de la Jeunesse et des Sports, une femme, Djirèye Clotilde Coly, remplace une autre, Khady Diène Gaye. Alpha Thiam, membre de la coalition Diomaye Président, hérite de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, tout comme sa camarade de coalition, Amy Mara Dièye qui remplace Fatou Diouf au ministère de la Pêche et de l'Economie maritime. Idrissa Samb récupère l'Emploi et la Formation professionnelle et technique laissé par Moustapha Sarré et Cheikh Oumar Seck est affecté aux Mines et à la Géologie

Aliou Gory Diouf gère désormais l'Environnement et la Transition écologique, tandis qu' Abdou Lahat Ndiaye, député PASTEF, gère le département des Transports terrestres et aériens. Bassirou Sarr est chargé du Budget auprès du ministre de l'Economie et des Finances, et Alé Nar Diop, chargé de l'Economie, de la Coopération et du Plan auprès du même ministre. Les deux autres nouveaux sont Ousmane Diagne (Elevage) et Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.