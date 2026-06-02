Sénégal: Amy Mara Dièye, une spécialiste de la gestion financière aux commandes de l'Economie maritime

Kaolack — Amy Mara, la toute nouvelle ministre des Pêches et de l'Economie maritime, origine de la capitale du Saloum, Kaolack (centre), est une économiste accomplie, spécialisée dans les domaines de la comptabilité, de la finance d'entreprise, de l'audit et du contrôle de gestion, ainsi que la passation des marchés publics.

Forte d'une solide formation académique et d'une riche expérience professionnelle, elle s'est imposée comme une figure clé dans la scène politique nationale investie sur la liste nationale de la mouvance présidentielle portée par les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF).

Native du quartier Médina Mbaba, non loin du fief de la Faydatou Tidjiania, Médina Baye, elle a entamé son parcours académique brillant au lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niasse de Kaolack, où elle a obtenu son baccalauréat série G en 2003, avant d'aller poursuivre ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où elle a décroché plusieurs diplômes prestigieux.

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Il s'agit d'une maitrise en sciences économiques (option gestion des entreprises) en 2007, avec un mémoire portant sur la trésorerie des entreprises, d'un master 2 en finance en 2008, avec un mémoire sur la gestion des risques de crédit dans les institutions de microfinance, notamment l'ACEP, master 2 en audit et contrôle de gestion en 2010, avec un mémoire en cours sur l'audit de la gestion budgétaire de l'Hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) et d'un master 2 en management des marchés publics en 2018 à l'ARMP.

Spécialiste des partenariats public-privé, un mode alternatif de financement des infrastructures publiques au Sénégal, elle a obtenu la mention Très bien, avant d'aller renforcer ses compétences linguistiques en anglais. Amy Mara a accumulé plus de 15 ans d'expérience dans divers secteurs stratégiques. Elle a occupé des postes clés dans plusieurs institutions publiques et privées. Depuis juillet 2021, elle est économiste à la Direction de la dette publique au sein de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT).

Etant, entre 2018 et 2021, contrôleuse des marchés publics au sein de la Cellule de passation des marchés du ministère des finances et du Budget, elle a également effectué plusieurs stages professionnels dans des institutions de renom telles que l'Hôpital général de Grand Yoff, l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production (ACEP), la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Société nationale de l'électricité (SENELEC), renforçant ainsi son expertise en gestion financière et comptable.

Des expériences qui n'ont rien n'à voir avec ses nouvelles fonctions ministérielles, mais qui sont suffisantes pour lui permettre de répondre aux attentes d'un secteur névralgique de l'économie nationale. Amy Mara Dieye est aussi réputée à Médina Baye pour ses nombreuses activités sociales et citoyennes notamment dans la capitale de la Fayda à Médina Baye où elle est très proche des autorités religieuses.