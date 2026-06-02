Sénégal: Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération - Il ne manquait que le portefeuille à Allé Nar Diop

Dakar — Le nouveau ministre délégué Allé Nar Diop, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a exercé presque toutes les hautes fonctions au sein des ministères à caractère économique (Économie, Finances, Plan, Coopération).

Il ne lui manquait que le portefeuille ministériel, dont il va s'occuper désormais. M. Diop a consacré de nombreuses années aux départements chargés des Finances, de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Docteur en économie appliquée, il a exercé d'importantes fonctions au sein de ces ministères. En avril dernier, cet ingénieur statisticien avait été nommé président du conseil de régulation de l'Autorité de régulation de la commande publique.

Allé Nar Diop a été secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. C'est également un ancien conseiller technique du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Le nouveau ministre a été directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Inspecteur du Trésor et maître de conférences à l'université Cheikh-Anta-Diop, Allé Nar Diop a travaillé comme consultant pour plusieurs organisations internationales.

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M. Diop est un ancien trésorier-payeur de Kaolack (centre) et inspecteur du Trésor à la division des études et des statistiques de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Consultant de la Banque mondiale en économie de l'éducation, il a entamé une carrière académique comme assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh-Anta-Diop. Il est professeur agrégé de sciences économiques depuis cinq ans.

Depuis 2024, il exerçait les fonctions de ministre, conseiller économique et coordonnateur du Bureau d'intelligence et de prospective économique et du Bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics.