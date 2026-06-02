Sénégal: Mame Coumba Diop, une conseillère municipale chevronnée promue ministre auprès du ministre de la Culture

Dakar — La nouvelle ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, est une conseillère municipale chevronnée qui siège depuis 2002 à la municipalité de Dakar-Plateau.

Fille de l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop et ex-épouse du maire de Dakar, Khalifa Sall, Mame Coumba Diop a été jusqu'à sa nomination coordinatrice nationale des femmes de la coalition Diomaye Président et présidente du mouvement citoyen "Trait-d'union" affilié à cette alliance politique.

D'ailleurs, elle a remercié la superviseuse générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré en réagissant à cette nomination. "(...) Parce que je peux considérer que si je suis dans ce gouvernement, c'est quand même par le biais de la coalition Diomaye Président dans laquelle je suis active depuis la signature de la charte de la coalition", a-t-elle dit. Mame Coumba Diop dit être consciente des "urgences des artistes et des artisans" dans la mission qui lui est assignée et pense pouvoir accompagner le président de la République pour "accélérer la cadence".