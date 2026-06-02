Sénégal: Mame Coumba Diop, une conseillère municipale chevronnée promue ministre auprès du ministre de la Culture

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La nouvelle ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, est une conseillère municipale chevronnée qui siège depuis 2002 à la municipalité de Dakar-Plateau.

Fille de l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop et ex-épouse du maire de Dakar, Khalifa Sall, Mame Coumba Diop a été jusqu'à sa nomination coordinatrice nationale des femmes de la coalition Diomaye Président et présidente du mouvement citoyen "Trait-d'union" affilié à cette alliance politique.

D'ailleurs, elle a remercié la superviseuse générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré en réagissant à cette nomination. "(...) Parce que je peux considérer que si je suis dans ce gouvernement, c'est quand même par le biais de la coalition Diomaye Président dans laquelle je suis active depuis la signature de la charte de la coalition", a-t-elle dit. Mame Coumba Diop dit être consciente des "urgences des artistes et des artisans" dans la mission qui lui est assignée et pense pouvoir accompagner le président de la République pour "accélérer la cadence".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.