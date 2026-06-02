Sénégal: Mamadou Lamine Dianté, du combat syndical aux manettes de la Fonction publique

Dakar — Nommé ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public dans le nouvel attelage gouvernemental, Mamadou Lamine Dianté arrive à la tête d'un département qu'il connaît bien, après plusieurs décennies consacrées à l'enseignement, au syndicalisme et au dialogue social.

Professeur de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) de formation, le natif de Kolda (sud) s'est imposé comme l'une des figures les plus en vue du mouvement syndical enseignant au Sénégal. Ancien élève du lycée Alpha Molo Baldé, il a notamment dirigé le Grand cadre des syndicats d'enseignants, une structure regroupant les organisations les plus représentatives du secteur.

Son nom reste associé aux mouvements de revendication ayant marqué l'école sénégalaise durant les années 2010. En 2015, après plusieurs mois de tensions entre les organisations syndicales et le gouvernement, il avait annoncé la signature d'un protocole d'accord ayant permis la suspension du mot d'ordre de grève et la poursuite de l'année scolaire, alors menacée. Cette séquence avait toutefois été marquée par des divergences au sein du mouvement syndical, certaines organisations contestant la démarche adoptée. L'intervention de guides religieux avait contribué à l'apaisement du climat social.

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Fort de son expérience dans la défense des intérêts des travailleurs, Mamadou Lamine Dianté a été nommé, le 2 octobre 2024, président du Haut conseil du dialogue social. À la tête de cette institution, il s'est employé à renforcer les mécanismes de concertation entre l'État, les employeurs et les organisations syndicales. Dans l'exercice de ses fonctions, il s'est régulièrement exprimé sur les grandes questions de société. Intervenant dans les médias, il plaidait notamment pour une meilleure régulation du secteur de la communication à l'ère du numérique.

Dans un entretien accordé à l'APS, il estimait que la régulation des médias constituait "une urgence" face aux mutations induites par le développement des technologies numériques. Selon lui, cette régulation devait permettre de concilier liberté de la presse et responsabilité, dans le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux.

Parallèlement à son engagement syndical, Mamadou Lamine Dianté s'est progressivement investi dans l'action politique. Ancien responsable du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire/Cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire (SAEMS/CUSEMS), qu'il a dirigé jusqu'en 2010, il a lancé, le 5 juillet 2021, le Mouvement pour une citoyenneté engagée (MCE/Andu Nawlé).

Avant cette initiative, il avait milité au sein de l'Union de la jeunesse démocratique Alboury Ndiaye (UJDAN) durant ses années estudiantines. Il a également été membre du Front national de résistance (FNR). Avec sa nomination au gouvernement, Mamadou Lamine Dianté entame une nouvelle étape de son parcours public. À la tête du département de la Fonction publique, il aura notamment la charge de conduire les réformes destinées à moderniser l'administration et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers, dans un secteur où les enseignants représentent une part importante des effectifs.