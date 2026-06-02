Sénégal: Idrissa Samb, un cadre de l'administration publique à la tête du ministère de l'Emploi

Dakar — Idrissa Samb, nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique dans le nouvel attelage du gouvernement du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, dispose d'un profil de haut fonctionnaire et de technicien de l'administration publique.Idrissa Samb est avant tout un inspecteur principal des impôts et des domaines.

Formé aux rouages des finances publiques sénégalaises, il a effectué une grande partie de sa carrière au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), ce qui lui confère une solide expertise en gestion administrative, budgétaire et managériale. Avant son entrée dans le gouvernement, il occupait des fonctions stratégiques. En octobre 2024, il est nommé en conseil des ministres au poste d'Administrateur du Fonds de Garantie Automobile (FGA).

À la tête de cette structure (qui prend en charge les victimes d'accidents de la route dont les responsables ne sont pas assurés ou identifiés), il s'est notamment illustré par des chantiers de renforcement des capacités institutionnelles et de coopération internationale (notamment avec le FGAO en France). Originaire de la région de Louga (nord), Idrissa Samb combine ses fonctions étatiques avec une présence active sur le terrain, particulièrement dans le département de Linguère où il est le président du mouvement politique et citoyen "Djolof En Marche".

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Il s'est fait remarquer par plusieurs actions à fort impact social dans le Djolof avec notamment des initiatives de financement intégral de la case de santé de Gabougal dans la commune de Thiamène-Pass en 2025, un appui aux frais d'inscription pour les élèves orphelins de Linguère, et d'autres actions citoyennes comme le reboisement;

En prenant la tête du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, sa mission sera principalement axée sur l'opérationnalisation des réformes de l'enseignement technique et l'accélération des programmes d'insertion professionnelle des jeunes. Il aura beaucoup besoin de sa réputation de gestionnaire financier "rigoureux".