Sénégal: Le nouveau gouvernement compte quatre femmes sur 30 ministres

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Seules quatre femmes sur 30 ministres occupent des portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo rendu public lundi.

Il s'agit de Marie-Angelique Mame Selbé Diouf ministre de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités. Elle était jusque-là députée à l'Assemblée nationale sous la bannière de Pastef-Les patriotes. Elle remplace au poste Maimouna Dièye, l'une des figures féminines de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko. Djireye Clotilde Coly experte comptable est nommée ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle remplace à ce poste Khady Diène Gaye.

Amy Mara comptable de formation et spécialiste des marchés publics est promue ministre des Pêches et de l'Economie maritime en remplacement de Fatou Diouf qui était en poste depuis l'arrivée du nouveau régime. La quatrième femme sur le nouvel attelage gouvernemental est Mame Coumba Diop, ministre secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique. Elle remplace Bacary Sarr à ce poste. Ce dernier est nommé ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et Porte parole du gouvernement.

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