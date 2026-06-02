Madagascar/Maroc: Football - Matchs amicaux - Les Barea à l'épreuve des mondialistes marocains

Les hommes de Corentin Martins disputeront deux matchs amicaux durant la fenêtre FIFA du mois de juin, du 1er au 9 juin. Les Barea affronteront ce soir les Lions de l'Atlas marocains.

Jour J. Les Barea disputeront deux matchs amicaux contre les Marocains et les Ougandais durant la fenêtre FIFA de juin, dans le cadre de leur préparation aux éliminatoires de la 36e Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue en 2027. Les Barea affronteront d'abord les Lions de l'Atlas ce soir à 20 heures, heure malgache, au stade Moulay Abdellah à Rabat, au Maroc. Ils joueront ensuite contre les Cranes ougandais le 8 juin au Grand Stade de Marrakech.

La sélection locale marocaine, vainqueure du dernier Championnat d'Afrique des nations (CHAN), avait battu en finale, au bout du suspense, les Barea A' (3-2) en août 2025. La rencontre de ce soir opposera toutefois les sélections A. Le Maroc est au coeur de sa préparation pour la Coupe du monde, qui se déroulera juste après la fenêtre FIFA, du 11 juin au 19 juillet, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Lors de leur premier match amical, les Marocains ont largement battu le Burundi (5-0) le 26 mai. Ils disputeront ensuite un troisième match de préparation contre la Norvège le 7 juin aux États-Unis. Le Maroc était finaliste à domicile face au Sénégal lors de la dernière édition de la CAN, au mois de janvier, une finale marquée par un incident sans précédent.

Double remplacement

Le Maroc, 8e au classement mondial, est la sélection africaine la mieux classée. Madagascar occupe, pour sa part, le 104e rang mondial et la 22e place en Afrique. La majorité des joueurs convoqués sont arrivés sur le sol marocain depuis samedi. Cinq joueurs locaux figurent dans la liste retenue pour ces matchs amicaux.

Deux joueurs évoluant à l'étranger, convoqués par le sélectionneur Corentin Martins, ne seront pas disponibles. Le latéral droit du club soudanais Al Merrikh SC, Nicolas Randriamanampisoa, et l'attaquant du club bulgare Septemvri, Nicolas Fontaine, ne feront pas le déplacement.

Deux joueurs locaux ont été appelés pour compenser ces absences : le milieu récupérateur de l'Elgeco Plus, Mamisoa Rakotoson, et le défenseur de Disciples FC, Andy Rakotondrajoa. Tous deux ont déjà porté le maillot de la sélection. Les trois autres habitués retenus sont le gardien de but de l'Elgeco Plus, Michel Ramandimbisoa, dit Toldo, ainsi que les deux défenseurs de Disciples FC, Rado Niaina Rabemanantsoa et Bono Rabearivelo. La délégation malgache a quitté le pays vendredi.