Madagascar: Fête nationale - Une célébration sous le signe du patriotisme

Le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely a accueilli, hier, l'ouverture officielle des festivités du 66e anniversaire du retour à l'indépendance de Madagascar, marquée par la traditionnelle levée des couleurs.

Les Hauts Conseillers pour la Refondation de la République de Madagascar, le général Ranoelison Marcelin Zafitasondry et le colonel Thierry Rampanarivo, ont présidé cet événement d'envergure dédié à l'ouverture de la célébration de la fête nationale. Ils étaient accompagnés du Premier ministre, chef du Gouvernement, Mamitiana Rajaonarison, ainsi que de plusieurs chefs d'institutions et parlementaires.

De nombreux membres du Gouvernement ont également honoré de leur présence cette cérémonie, notamment le ministre des Forces armées, le général Maminirina Ely Razafitombo, le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police Erick Michel, le ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, le général Marima Bama, la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, ainsi que le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, entre autres personnalités.

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Au cours des différentes allocutions, l'accent a été mis sur les valeurs de patriotisme, de dévouement et d'engagement citoyen, considérées comme essentielles au développement du pays. Dans son discours, le général Ranoelison Marcelin Zafitasondry a souligné que le lancement des célébrations du retour à l'indépendance constitue un moment fort pour la nation, particulièrement dans le contexte actuel de la Refondation de la République.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité nationale et la mobilisation collective afin d'atteindre les objectifs fixés par le thème de cette année : « Réforme pour le développement de Madagascar ». Il a également invité les citoyens à promouvoir et valoriser la langue malgache, tant à l'oral qu'à l'écrit, tout en appelant à la vigilance face aux risques de division et de troubles. « La sagesse et l'unité doivent guider chaque Malgache », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre des Forces armées, le général Maminirina Ely Razafitombo, a rappelé que l'indépendance a été acquise au prix de sacrifices importants, portés par l'engagement et le patriotisme des aînés. Il a ainsi exhorté les générations actuelles à s'inspirer de ces modèles pour bâtir l'avenir du pays.

Activités marquantes

La cérémonie d'ouverture a également été ponctuée par diverses manifestations culturelles et artistiques. Un défilé de jeunes vêtus de tenues traditionnelles a mis en lumière la richesse et la diversité culturelle des différentes régions de Madagascar. Des représentations théâtrales inspirées de récits anciens ont, quant à elles, permis de replonger le public dans l'histoire et l'époque royale.

Par ailleurs, les neuf lauréats du concours national de littérature, organisé par le ministère de la Communication et de la Culture, ont été présentés au public. Ils ont reçu des récompenses composées de centaines d'ouvrages ainsi que de sommes d'argent s'élevant à plusieurs millions d'ariary.

Le logo officiel et la chanson dédiés à cette édition, portant le thème « Réforme pour le développement de Madagascar », ont également été dévoilés. Ce message vise à encourager l'ensemble des Malgaches à s'impliquer activement dans la construction et le développement du pays. Selon les témoignages recueillis auprès des participants, cette cérémonie d'ouverture revêt un caractère exceptionnel et inédit. « Nous sommes heureux de constater la valorisation de l'identité malgache à travers cette célébration», a confié un citoyen présent sur les lieux.