Madagascar: Assainissement - Des marchés en bord de route retirés

Hier, les abords des rues de la capitale ont été assainis, notamment à Analakely, devant le Lycée Jean-Joseph Rabearivelo, à Andohan'Analakely, et dans plusieurs autres endroits.

Les marchands de rue étaient presque absents. Les opérations de dégagement continuent dans la ville.

Des équipes de la Commune urbaine d'Antananarivo ont mené une opération d'assainissement à Analakely. Des marchés installés sur les trottoirs ont été retirés. Cette mesure vise à libérer les espaces publics et à rétablir l'ordre urbain. Elle permet aussi de fluidifier la circulation en centre-ville.

Du côté des riverains, les avis restent partagés. Certains saluent une amélioration de la circulation et de la propreté, mais estiment que la mesure est temporaire. « C'est une bonne initiative pour désengorger la rue, mais il faut penser aux petits commerçants. Il faut trouver des solutions à long terme. Beaucoup vivent au jour le jour, donc cette situation ne peut pas durer indéfiniment », confie Natacha, commerçante de rue à Analakely.

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Si cette situation a été visible à Analakely, les bords de rue ont été encombrés de vendeurs à Behoririka. Contacté par téléphone hier soir, le directeur des marchés au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo, Gilles Randrianatoandro, a indiqué que des décisions seront prises concernant les marchands de rue à l'issue de réunions entre les responsables communaux.