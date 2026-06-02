Madagascar: Santé - Les pharmaciens rejettent le projet de loi «dépôts»

Les pharmaciens s'opposent fermement à la proposition de loi sur les dépôts de médicaments.

« Nous rejetons catégoriquement cette proposition de loi. Elle est en totale contradiction avec les impératifs de santé publique », a annoncé hier le Dr Raoelinavalona, président de l'ordre national des pharmaciens.

Cette proposition prévoit que les dépôts de médicaments puissent s'installer dans des zones où une pharmacie est présente. « À l'origine, les dépôts de médicaments ont été créés pour desservir les localités qui n'étaient pas couvertes par les pharmacies. L'autorisation d'ouvrir un dépôt était temporaire, et la vente était strictement limitée aux médicaments essentiels, car le nombre de pharmaciens était insuffisant à l'époque », a-t-il rappelé.

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Actuellement, les officines augmentent progressivement, avec l'augmentation des pharmaciens formés par des universités de Madagascar. « Un médicament, s'il est utilisé correctement, apporte la guérison ; dans le cas contraire, il peut être mortel. C'est précisément pour cette raison que sa manipulation et sa gestion doivent impérativement rester entre les mains des pharmaciens », a-t-il insisté. L'ordre national des pharmaciens envisage de saisir la commission de la Santé afin d'y présenter sa position.