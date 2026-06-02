Madagascar: Santé - Les pharmaciens rejettent le projet de loi «dépôts»

2 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les pharmaciens s'opposent fermement à la proposition de loi sur les dépôts de médicaments.

« Nous rejetons catégoriquement cette proposition de loi. Elle est en totale contradiction avec les impératifs de santé publique », a annoncé hier le Dr Raoelinavalona, président de l'ordre national des pharmaciens.

Cette proposition prévoit que les dépôts de médicaments puissent s'installer dans des zones où une pharmacie est présente. « À l'origine, les dépôts de médicaments ont été créés pour desservir les localités qui n'étaient pas couvertes par les pharmacies. L'autorisation d'ouvrir un dépôt était temporaire, et la vente était strictement limitée aux médicaments essentiels, car le nombre de pharmaciens était insuffisant à l'époque », a-t-il rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Actuellement, les officines augmentent progressivement, avec l'augmentation des pharmaciens formés par des universités de Madagascar. « Un médicament, s'il est utilisé correctement, apporte la guérison ; dans le cas contraire, il peut être mortel. C'est précisément pour cette raison que sa manipulation et sa gestion doivent impérativement rester entre les mains des pharmaciens », a-t-il insisté. L'ordre national des pharmaciens envisage de saisir la commission de la Santé afin d'y présenter sa position.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.