Madagascar: Art culinaire - La cheffe Henintsoa Moretti faite commandeur des ARTs

« L'État malgache accorde une grande importance à la culture et au savoir-faire », a déclaré Gascar Fenosoa, ministre de la Communication et de la Culture, vendredi dernier, lors de la cérémonie de remise de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture à Henintsoa Rakotomalala Moretti, au restaurant Haka Fy à Andohalo.

Cette reconnaissance figure parmi les plus hautes distinctions accordées par l'État pour ses engagements et ses talents dans l'art culinaire malgache.

À travers son travail, Henintsoa Moretti met en avant les spécialités culinaires de chaque région de Madagascar, en reliant histoire, traditions et savoir-faire gastronomique. Son approche, notamment à travers la cuisine itinérante dans les régions, vise à valoriser la richesse culturelle et patrimoniale du pays.

Son voyage culinaire avait pour objectif de promouvoir les spécialités de chaque région ainsi que l'authenticité historique de la gastronomie malgache. Elle souhaitait mettre en lumière le rôle des femmes, « considérées comme les gardiennes des arts culinaires traditionnels », souligne-t-elle.

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Henintsoa Moretti rayonne déjà à l'échelle internationale grâce à son livre et à son documentaire mettant en valeur les spécialités culinaires malgaches. Son ouvrage « Haka Fy Tsiro» a notamment été récompensé aux Gourmand World Cookbook Awards 2024. Elle affirme que « la reconnaissance venant des Malgaches reste la plus importante » à ses yeux.

Très attachée à Madagascar, Henintsoa Moretti explique vouloir oeuvrer pour la valorisation, la préservation et la transmission du patrimoine culinaire malgache.

« Je suis profondément attachée à mon pays. Je me suis dit qu'il fallait faire un travail de valorisation, de préservation et de transmission, d'où la réalisation des films documentaires et du livre afin de transmettre les cultures culinaires malgaches », a-t-elle conclu.