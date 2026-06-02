Madagascar: Basketball FIBA 3X3 - Coupe du monde - Les deux équipes malgaches battues d'entrée

La marche était haute et s'est révélée encore plus difficile que prévu.

Pour leur entrée en lice à la Coupe du monde FIBA 3x3 en Pologne, les sélections malgaches ont subi la loi de leurs adversaires. Au terme des deux premières journées, le bilan est lourd : quatre matchs, quatre défaites pour Madagascar.

Les premières à entrer en scène ont été les Ankoay dames. Opposées à l'Azerbaïdjan, elles ont pourtant montré de belles intentions durant les premières minutes. Christiane Jaofera et ses coéquipières sont même parvenues à rester au contact de leurs adversaires avant de céder progressivement sous la pression. Les nombreuses fautes commises ont offert plusieurs lancers francs à l'Azerbaïdjan, qui n'a pratiquement rien laissé passer. Madagascar s'est finalement incliné 21 à 13.

La deuxième rencontre face à la Pologne, portée par son public, a confirmé les difficultés des Malgaches. Le pays hôte a rapidement pris l'ascendant grâce à son intensité physique et son adresse. Menées de dix points à mi-parcours, les Ankoay n'ont jamais réussi à revenir dans le match et ont concédé une deuxième défaite sur le score de 20 à 10.

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Chez les hommes, le premier match face à l'Autriche a laissé davantage de regrets. Après un début compliqué, les partenaires du capitaine Anthony Rasolomanana sont revenus progressivement dans la partie jusqu'à égaliser à 12 partout à un peu plus de deux minutes de la fin. Mais les Autrichiens ont fait davantage de preuve de maîtrise dans les moments décisifs pour l'emporter 20 à 15.

La deuxième sortie des Ankoay masculins face à la Serbie s'annonçait particulièrement difficile. Les Serbes, considérés comme l'une des références mondiales de la discipline, ont rapidement imposé leur rythme. Dominés dans les duels et souvent en retard défensivement, les Malgaches ont couru après le score durant toute la rencontre. Malgré les efforts de Elly Randriamampionona et de ses coéquipiers, la Serbie s'est imposée 21 à 14.

Avec deux revers chacun, les Ankoay se retrouvent dans une position délicate avant la suite de la compétition. La qualification pour la phase suivante paraît désormais très compliquée tant le niveau des groupes est relevé.

Les deux dernières rencontres programmées le 3 juin représenteront néanmoins une occasion de montrer un meilleur visage et de démontrer la capacité de réaction des basketteurs malgaches. Face à l'élite mondiale du 3x3, chaque match constitue une expérience précieuse pour des sélections qui découvrent les exigences du plus haut niveau international.

Les résultats des Ankoay

Dames : Madagascar - Azerbaïdjan : 13-21, Madagascar - Pologne : 10-20Hommes : Madagascar - Autriche : 15-20, Madagascar - Serbie : 14-21Prochains matches - 3 juin

Ankoay dames : Pays-Bas, République tchèqueAnkoay hommes : Australie, Espagne