Madagascar: Patrimoine culturel - Ambohimanga célèbre 25 ans de reconnaissance mondiale

Bien plus qu'un simple site historique, Ambohimanga demeure l'un des symboles les plus forts de l'identité malgache.

La célébration du 25e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco a été officiellement lancée dimanche dernier, ouvrant une année de commémorations consacrée à la valorisation de la richesse culturelle et historique de ce lieu emblématique.

Cette reconnaissance internationale met en lumière la valeur exceptionnelle de la Colline royale d'Ambohimanga, considérée comme un héritage majeur pour Madagascar et pour l'humanité. Au coeur du site se trouve le Rovan'Ambohimanga, dont l'histoire remonte à près de cinq siècles. Véritable trait d'union entre les générations, il incarne les racines, les traditions et la mémoire du peuple malgache.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Fenosoa, a affirmé : « Le Rova ne doit pas être perçu uniquement comme un vestige du passé, mais également comme un levier de développement pour le pays ».

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Préservation

La préservation du patrimoine reste au centre des priorités des gestionnaires du site. Le directeur de l'Office de gestion du village d'Ambohimanga, Sitraka Andrianarivao, a également souligné : « Les efforts de conservation concernent non seulement le Rova, mais aussi l'ensemble du village ». L'objectif est de préserver son authenticité, son organisation traditionnelle et son identité historique. Les coutumes et interdits liés au lieu continuent également d'être respectés, avec un dispositif de suivi des visiteurs assuré en collaboration avec les autorités compétentes et les forces de sécurité.

Dans le cadre de cette année commémorative, plusieurs projets sont prévus afin de mieux faire connaître l'histoire et l'importance du site. Parmi eux figurent la publication d'un ouvrage consacré à Ambohimanga, la création d'un site internet dédié ainsi que la réalisation d'un documentaire destiné à transmettre cet héritage aux générations actuelles et futures.

Des manifestations culturelles et éducatives seront organisées à la fin de chaque mois tout au long de l'année. Le programme s'achèvera officiellement en décembre.

Inscrite au patrimoine mondial depuis un quart de siècle, la Colline royale d'Ambohimanga continue ainsi d'incarner bien pluis qu'un simple monument historique. Elle demeure un patrimoine vivant, porteur de mémoire, de valeurs et d'unité pour l'ensemble du peuple malgache.