Madagascar: Moto on road - Hasina Rakoto Noël confirme

2 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deuxième victoire de la saison.

Le pilote de la Team MCM, Hasina Noel Rakoto alias « Hasina Kely », au bord d'une BMW M1000 RR dans la catégorie Sportive 3, s'est imposé contre Anjoanina Rantoniaina Randrianarison « Anjouh », également du MCM, sur une Yamaha MT-10SP en Super Finale du Mada Drag King dimanche à Arivonimamo. Cette course comptait pour la première manche officielle du championnat de Madagascar de moto on road.

Hasina Kely avait déjà remporté la victoire à la manche inaugurale du Motorbike Drag Racing, une course hors championnat en début mai à Arivonimamo. En demi-finale, Hasina Kely a écarté David Rakotorahalahy tandis qu'Anjouh a, pour sa part, surclassé Rado Nirina « Yeal ». Le carré final a été une affaire entre les grosses cylindrées dans la catégorie Sportive 3. Déjà classé premier en tête du classement à l'issue des trois passages de la phase éliminatoire, Hasina Kely a été l'auteur du scratch de la journée, réalisé au premier passage en bouclant les 400 m en 10,400.

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David a réalisé le deuxième meilleur temps lors de son deuxième passage (11,150). La victoire en Sportive 2 est revenue à Fy Andrianina et la Sportive 1 a été remportée par Mahery Rakotoarivony. Dans la catégorie Roadster, Nekena Alexandre Randriambeloson a dominé celle de R3, Nasolo Thierry Rajoeliharivelo en R2 et Joseph Andrianomenjanahary en R1. D'autres catégories comme les motos électriques, classiques et Trail ont également été de la partie. La deuxième manche nationale aura lieu le 5 juillet.

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