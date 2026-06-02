Madagascar: Deux morts sur la rocade - « Je dormais lorsque l'accident s'est produit »

2 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une mère rescapée raconte depuis son lit d'hôpital le drame survenu lors de la fête des mères, lorsqu'un accident sur la Rocade Iarivo a coûté la vie à son mari et à son fils cadet.

Allongée sur son lit d'hôpital au CENHSOA, hier, Norolalao Razaiarisoa tente de mettre des mots sur le drame qui a bouleversé sa vie. Sa main droite, gravement blessée, a déjà été opérée. Les médecins assurent que son état n'inspire plus d'inquiétude. Son regard demeure toutefois marqué par l'épreuve.

Dimanche, jour de la fête des mères, elle a perdu son mari, Chef Rija, et son fils cadet, Kiady, dans un accident de la route survenu sur la Rocade Iarivo, à Amoronankona, dans la commune d'Ambohimangakely. Leur véhicule a franchi le séparateur de voies, percuté un poteau électrique avant de se renverser.

« Nous allions à Ambanitsena pour une sortie en famille avec les proches de mon mari », raconte-t-elle. À bord se trouvaient son époux, leur fils Kiady, elle-même, un couple et trois autres personnes, dont deux enfants âgés de 7 et 5 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Mon fils était assis à l'avant et mon mari conduisait. Ils sont morts sur le coup. »

Norolalao explique s'être assoupie durant le trajet, épuisée par une journée de travail la veille.

« D'habitude, je lui dis toujours de rouler doucement. Mais cette fois, j'étais trop fatiguée. Je n'ai pas vu ce qui a provoqué l'accident. C'est le choc, lorsque la voiture a heurté le séparateur puis s'est renversée, qui m'a réveillée. »

Aux urgences

Elle se souvient du verre brisé, des cris, puis de ses efforts pour s'extraire du véhicule et rejoindre le bas-côté.

« J'appelais : "Rija ! Kiady ! Je vais mourir ! Aidez-moi !" Mais personne ne répondait. »

Très vite, elle comprend que son mari et son fils sont grièvement atteints. « Mon enfant était juste à côté de moi. Il agonisait. »

Un Renault Kangoo de passage transporte alors les blessés vers l'hôpital.

« Nous étions trois à l'arrière. Mon mari, je ne l'entendais plus respirer. »

À leur arrivée, la confirmation tombe. Rija et Kiady ont succombé à leurs blessures. « J'ai entendu quelqu'un téléphoner aux urgences : "Rija et Kiady sont morts." J'ai demandé à ma belle-soeur : "Alors c'est vrai ?" Elle m'a répondu : "Pardonne-moi, mais oui. Il faut que tu restes forte, ta tension est fragile." »

Dans sa chambre d'hôpital, Norolalao pense désormais à ses autres enfants. L'aînée, installée à l'étranger, doit rentrer ce mardi à 14 heures. Un autre fils, resté à la maison, avait choisi de ne pas participer à la sortie familiale. « C'est quelqu'un de réservé, il n'aime pas beaucoup sortir », confie-t-elle.

Elle évoque également son mari, chef cuisinier à Mantasoa et traiteur. « Il était très apprécié », dit-elle simplement.

Son hospitalisation doit encore se poursuivre pendant soixante-douze heures. Sa sortie est prévue jeudi, à la veille des funérailles programmées vendredi. « Mon opération a eu lieu dimanche soir. C'est seulement maintenant que je commence à réaliser, à pleurer vraiment »,confie-t-elle d'une voix brisée.

Entre douleur physique et deuil, Norolalao Razaiarisoa tente de faire face à une tragédie qui a emporté une partie de sa famille.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.