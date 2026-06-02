Madagascar: Ambohimanarina - La police saisit quarante-cinq tortues

2 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Trois individus ont été placés en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora après leur présentation devant le parquet le 29 mai.

Ils avaient été arrêtés quelques jours plus tôt à Ambohimanarina par la Police nationale.

Les agents menaient une patrouille lorsqu'ils ont été informés de la présence de tortues dans une maison du quartier. L'opération a permis de saisir quarante-cinq spécimens, dont treize Astrochelys radiata et trente-deux Pyxis arachnoides, deux espèces endémiques de Madagascar aujourd'hui menacées d'extinction.

La loi interdit strictement l'exploitation, l'exportation, la chasse, la consommation et l'élevage de ces tortues.

Les trois suspects ont été remis à la justice, tandis que les animaux ont été confiés à la Turtle Survival Alliance, qui en assure désormais la protection et le suivi, selon les informations communiquées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Le ministère et la Police nationale se serrent les coudes pour lutter contre le trafic illicite des richesses naturelles, un phénomène qui continue de fragiliser la biodiversité.

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