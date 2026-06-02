Madagascar: Boeny - Le chef de région fait de l'accès à l'eau potable sa priorité

Installé officiellement lundi, le nouveau chef de région Boeny, Adakalo Nasolo, a placé l'accès à l'eau potable parmi ses premières urgences.

Lors d'une rencontre avec les maires des quarante-six communes, il a aussi abordé les problèmes d'électricité, de routes et d'infrastructures.

Mardi dernier, à Mahajanga-Be, le nouveau chef de région a réuni les maires des quarante-six communes du Boeny pour échanger sur les projets de développement économique et social. Les discussions ont porté sur les besoins quotidiens de la population, conformément aux directives du président de la République de la Refondation. La réunion avait pour objectif d'examiner les problèmes rencontrés sur le terrain et de proposer des solutions concrètes pour le développement de chaque commune.

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Les quarante-six communes du Boeny sont confrontées à des difficultés d'accès à l'eau potable. La pénurie d'eau, ainsi que les problèmes d'électricité, ont été soulevés par l'ensemble des intervenants. « L'accès à l'eau potable est une priorité. Le projet sera mené en collaboration avec le ministère de l'Eau, à travers le Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), conformément à la vision à court terme que la région et les communes entendent mettre en oeuvre ensemble. Les communes et la région sont indissociables et doivent travailler de concert, car le progrès des communes profite à toute la région. La région reste également disposée à participer aux réunions des communes et des districts, dans une perspective de développement commun », a déclaré le chef de région.

La promotion de différents secteurs d'activité dans chaque commune a également été discutée, ce qui permettra aux habitants d'améliorer leurs conditions de vie et de contribuer au développement économique de la région.

Collaboration

Les maires souhaitent que la réunion soit périodique et trimestrielle. Ils demandent une fluidité de la communication entre les deux parties. « Ce genre de réunion est important car il nous a permis de discuter et de prendre conjointement des décisions urgentes qui seront mises en oeuvre ensemble. Nous sommes prêts à collaborer », ont déclaré à l'unanimité les maires.

Le maire d'Ankazomborona a demandé un forage face au problème d'eau sur place. Adakalo Nasolo a rappelé qu'un projet d'installation de forage est en cours. Des maires ont proposé que les infrastructures détruites par le cyclone Fytia soient réhabilitées rapidement. Entre autres, le bâtiment du district de Mitsinjo. Le chef de district sur place ne dispose plus de bureau depuis des mois.

Les routes et l'accès aux communes éloignées ont également été discutés. Des travaux sont nécessaires.

« La commune de Boanamary se trouve à 36 km de Mahajanga, et à 18 km à partir de la RN 4. Elle est le poumon de la région Boeny car 45 % des poissons proviennent de Boanamary tandis que la production de lait est de 80 %. La route a été construite en 1960 et jusqu'à maintenant aucun entretien n'a été réalisé. Nous demandons également qu'un lycée soit ouvert. Le projet de lancement de la cimenterie devra également être redynamisé », a sollicité le maire local.

Le chef de région a promis de résoudre les problèmes d'infrastructures routières. « Les engins de la région sont encore introuvables. Un audit sera engagé avant de commencer à travailler, comme il se doit », a précisé Adakalo Nasolo.