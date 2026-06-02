Congo-Kinshasa: Après 2 ans de pénurie, l'eau potable coule à Kinzau grâce au forage du CDC au centre du pays

Les habitants du village de Kinzau, dans la commune de Matadi (Kongo Central), ont de nouveau accès à l'eau potable grâce à un forage moderne réalisé par le Centre de Développement Communautaire.

Cet ouvrage d'intérêt communautaire a été inauguré samedi 30 mai dernier par le bourgmestre de cette municipalité.

Selon les habitants de ce coin de Matadi, obtenir un simple bidon d'eau relevait auparavant d'un véritable parcours du combattant.

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« Nous recevons l'eau de la REGIDESO, mais parfois nous pouvons passer quatre mois sans en avoir. Et quand elle revient pendant deux ou trois jours, c'est reparti pour des mois à sec. Mais depuis que nous avons reçu ce forage, l'eau jaillit en abondance », a témoigné Roger Nimi.

Pour maman Suzza Kitemoki, épouse du chef du village, voir ce forage est la réalisation d'un rêve.

« L'année passée, lorsque le bourgmestre est venu dans notre village, il nous avait demandé de quoi nous avions besoin. Nous lui avions fait savoir que notre besoin le plus urgent était l'eau. Nous allions puiser aux puits et aux sources, il fallait parfois marcher dans la boue. C'était difficile », a-t-elle expliqué.

Maman Suzanne, communément appelée Maman cheffe, n'a pas manqué d'inviter les habitants du village de Kinzau à bien prendre soin de ce nouveau forage pour le bien de tous:

« Mes frères et soeurs de Kinzau, prenons soin de cet ouvrage qui nous est donné : il est pour nous tous. Si nous en prenons soin, il servira même aux générations à venir».

Les habitants de Kinzau appellent également les autorités à rétablir l'électricité dans leur village, plongé dans l'obscurité depuis plusieurs mois, afin de permettre le fonctionnement continu de ce forage.