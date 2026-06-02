Congo-Kinshasa: Ebola - Cinq personnes déjà guéries en Ituri

Cinq personnes sont déjà guéries de la maladie à virus Ebola en Ituri.

Selon des sources médicales, le premier recevait des soins au Centre de traitement de Rwampara alors que les quatre autres sont sortis du Centre Médical Evangélique de Bunia ont aussi été déclarés guéris par les experts de ce centre.

Entretemps les Etats-Unis réitèrent leur appui à la RDC pour combattre cette épidémie.

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Ils parlent de 162 millions de dollars déjà mobilisés pour appuyer les efforts sur le terrain, mais aussi d'une riposte « rapide et globale » menée en coordination avec les Centres américains de contrôle des maladies.

De leur côté le gouvernement de la RDC et l'Organisation mondiale de la Santé OMS, réaffirment aussi ensemble, leur engagement à protéger la santé des populations.

Dans un communiqué conjoint du 31 mai, les deux parties disent avoir intensifié la surveillance, les analyses de laboratoire et la prise en charge des patients. Avec pour objectif, d'interrompre le plus tôt possible la transmission de la maladie.

Question

-Que pensez de cette dernière évolution de la maladie ?

Invités

-Dr Dieudonné Mwamba, Directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP).

-Dr Michel Muvudi, spécialiste en santé publique et Expert principal en santé et chef des projets à la Banque Mondiale. Il a participé activement à la gestion de 9 épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du Professeur Jean-Jacques Muyembe.

-Pellet Kaswara Taigomo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri.