Congo-Kinshasa: Affaire Mbororo - Devant des députés, Guy Kabombo appelle à une synergie d'actions interministérielles

Devant la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, ce lundi 1er juin, le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale a préconisé une synergie d'actions interministérielles afin d'apporter une réponse adéquate à l'affaire des éleveurs Mbororo.

Guy Kabombo était auditionné par les membres de cette commission au sujet de l'insécurité qui prévaut dans la partie Nord-Ouest du pays, liée au phénomène Mbororo.

Face aux nombreuses questions des élus nationaux siégeant dans cette commission, Guy Kabombo a expliqué l'impact de la coopération entre la RCA et la RDC pour mettre fin aux activités de ces hommes armés nomades.

Il a souligné que la coopération bilatérale entre Bangui et Kinshasa s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à renforcer les relations militaires avec les États voisins, mais également à les élargir aux pays de la sous-région.

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Les accords de coopération militaire bilatérale devraient aboutir à l'affectation d'attachés de défense dans plusieurs pays, afin de redonner aux Forces armées de la RDC leur place de choix dans le concert des nations.

Il y a un mois, les ministres de la Défense de la RCA et de la RDC avaient décidé de renforcer la coopération militaire pour juguler cette crise, liée notamment à la présence de rebelles de la LRA, de groupes armés Mbororo et d'autres éléments perturbateurs.

Le vice-Premier ministre congolais en charge de la Défense, Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue centrafricain, Claude Rameaux Bireau, ont scellé ce partenariat samedi à Bangui, capitale de la RCA.

Lors de son passage en juin 2025 à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi, Guy Kabombo avait exhorté les Forces armées de la RDC (FARDC) à veiller à l'intangibilité des 1 100 kilomètres de frontière avec la République centrafricaine (RCA).

Il avait en outre mis en garde contre la porosité de ces frontières, qui favorise des pratiques telles que la fraude douanière, le commerce illicite et les conflits transfrontaliers.