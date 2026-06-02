Sénégal: Pape Assane Touré/Alle Nar Diop/Mamadou L. Dianté - Trois ministres, un objectif

Pape Assane Touré, ministre secrétaire général du Gouvernement : un homme du sérail

Dans le nouveau gouvernement le Secrétariat général du Gouvernement revient à Pape Assane Touré. Un homme qui est à sa place. En effet, M. Touré, magistrat Docteur en Droit privé et des sciences criminelles hors hiérarchie, est un grand technocrate. Il a été Secrétaire général adjoint du Gouvernement, chargé des affaires juridiques à la Primature en 2014. Il est également Inspecteur général d'Etat (Ige).

Auparavant, il a successivement occupé les postes de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Saint-Louis, de Vice-Président du Tribunal d'instance de Saint-Louis, de juge au Tribunal de grande Instance hors Classe de Dakar et de Conseiller technique au Ministère de la Justice. Il enseigne la procédure civile, le droit pénal, les voies d'exécution, la cybercriminalité et la légistique dans les universités et instituts de formation du Sénégal et en Afrique.

Pr Alle Nar Diop, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération : un économiste et statisticien à sa place

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Le professeur Allé Nar Diop est un économiste, statisticien et universitaire. Il est professeur agrégé et maître de conférences à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (Faseg) de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Titulaire d'un doctorat (Ph D) en économie, il s'est spécialisé dans l'économie du développement.

Il a occupé le poste de directeur adjoint avant de devenir directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en novembre 2020. Puis, il est nommé secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (à partir de 2022) avant d'être nommé ministre conseiller économique auprès de l'actuel président de la République.

Mamadou Lamine Dianté, Ministre de la Fonction publique : le dialogue en bandoulière

Mamadou Lamine Dianté, ancien syndicaliste, ancien président du Haut conseil au dialogue social (Hcds), vient d'atterrir à la Fonction publique. Le grand syndicaliste du secteur scolaire aura la possibilité de continuer ce qui l'a fait connaître : les négociations. En effet, il l'a fait en tant syndicaliste, président du Hcds et maintenant au plus haut niveau : la Fonction publique.