Sénégal: Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, l'ingénieur du numérique au service de l'action publique

Ingénieur de haut niveau, entrepreneur, député et chercheur en intelligence artificielle, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye s'est imposé au fil des années comme l'un des visages de la nouvelle génération de dirigeants sénégalais. Fort d'un parcours international dans les technologies de pointe et d'un engagement politique soutenu, il franchit une nouvelle étape avec sa nomination au poste de ministre des Transports terrestres et aériens. Une responsabilité stratégique qui le place au coeur des enjeux de modernisation des infrastructures, de mobilité, de sécurité et de transformation numérique du secteur des transports au Sénégal.

Originaire de Louga, il effectue ses études secondaires dans la filière scientifique avant d'obtenir un baccalauréat S1 avec une spécialisation en mathématiques et physique. Son ambition le conduit ensuite en France où il décroche un DUT scientifique en terminant major de sa promotion. Il poursuit son cursus à la prestigieuse École Polytechnique de Marseille, avant d'élargir son horizon académique au Canada au sein de Carleton University, où il complète sa formation d'ingénieur.

Passionné par les technologies de pointe, il retourne ensuite en France pour obtenir un master spécialisé en systèmes embarqués, un secteur stratégique qui alimente aujourd'hui les innovations numériques, industrielles et technologiques. Cette expertise lui ouvre les portes de deux géants mondiaux de la microélectronique : STMicroelectronics et Soitec. Pendant plus de quinze ans, il évolue dans l'univers des semi-conducteurs, de l'ingénierie électronique et de la transformation numérique, participant à des projets internationaux de haute technicité.

Engagement politique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais au-delà de sa carrière d'ingénieur, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye nourrit très tôt un engagement politique. En 2016, il rejoint PASTEF - Les Patriotes et contribue activement à son implantation au sein de la diaspora sénégalaise en France. Au fil des années, il occupe plusieurs postes stratégiques liés aux systèmes d'information, à la gestion des données électorales et à la digitalisation des structures du parti. Son expertise technologique devient alors un levier majeur dans la modernisation des outils organisationnels et de communication de la formation politique.

Son ancrage politique se renforce dans son département d'origine, Louga, où il participe aux élections locales et législatives de 2022. Figure montante du parti dans la région, il gagne progressivement en visibilité et en influence. Lors des élections législatives de 2024, il conduit la liste départementale de PASTEF à Louga et remporte le scrutin, consacrant plusieurs années de travail politique de terrain.

Élu député à l'Assemblée nationale, il oriente son action vers les enjeux liés à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle, à l'innovation et à la modernisation de l'administration publique. Son engagement dépasse également le cadre national. Il représente le Sénégal dans plusieurs plateformes parlementaires internationales, notamment au sein de Union interparlementaire, du Réseau africain des parlements ouverts et du réseau ID4Africa, où il participe aux réflexions sur la gouvernance numérique et les défis technologiques du continent.

Parallèlement à ses responsabilités politiques, il poursuit un doctorat à Université Cheikh Anta Diop de Dakar consacré à l'intelligence artificielle et à la gouvernance. Ses recherches portent notamment sur la gouvernance participative de l'IA, l'implication des parties prenantes dans les processus décisionnels et l'intégration des technologies émergentes dans les politiques publiques.