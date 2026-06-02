Sénégal: Saint-Louis - 126 candidats à la migration irrégulière secourus après huit jours d'errance en mer

Les forces de sécurité ont intercepté et secouru 126 candidats à la migration irrégulière après l'échouement de leur embarcation au large de Saint-Louis. Parmi eux figurent des ressortissants de quatre pays ouest-africains, dont une femme accompagnée de son enfant. Les autorités ont également procédé à l'arrestation présumée des organisateurs du voyage.

L'opération s'est déroulée le lundi 1er juin 2026, après que la Brigade territoriale de Saint-Louis a été informée de l'échouement d'une pirogue à hauteur de l'Hydrobase, dans la commune de Gandon. Une intervention a aussitôt été menée avec le concours de l'Escadron de surveillance et d'intervention (ESI) de Saint-Louis 1 ainsi que d'une patrouille de la Base navale Nord de la Marine nationale.

Au total, 126 personnes ont été interpellées. Le groupe est composé de 87 Sénégalais, 28 Maliens, six Gambiens et cinq Guinéens de Conakry. Parmi ces derniers figurent une femme et son enfant âgé de quatre ans.

Au cours de l'opération, les forces engagées ont saisi une pirogue endommagée, un moteur Yamaha de 60 chevaux, treize bidons de carburant ainsi qu'une moto-pompe.

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Huit jours en mer

D'après les premiers éléments de l'enquête, les migrants avaient quitté l'île de Djiffer, dans la région de Fatick, dans la nuit du 24 mai 2026. Chacun aurait déboursé entre 200 000 et 600 000 francs CFA pour tenter la traversée.

Après plusieurs jours de navigation, l'embarcation se serait retrouvée dans les eaux mauritaniennes. Les conditions météorologiques défavorables auraient empêché la poursuite du voyage, contraignant finalement les passagers à rebrousser chemin avant l'échouement sur les côtes saint-louisiennes.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'identifier le capitaine de la pirogue ainsi que son second. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour trafic de migrants.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de migration et d'identifier d'éventuels complices impliqués dans l'organisation du voyage.