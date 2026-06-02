Sénégal: L'agriculture et l'élevage entre les mains d'un expert de la recherche et de l'analyse prospective, Cheikhou Oumar Ba

Dakar — Le socio-anthropologue Cheikhou Oumar Ba, nommé ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, va diriger un secteur auquel il a consacré au moins vingt-cinq années d'engagement.

M. Ba a dirigé l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un centre de recherche indépendant, basé à Dakar et dédié à l'agriculture et au monde paysan d'Afrique de l'Ouest. Il est ensuite devenu ministre, conseiller du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

M. Ba est surtout connu comme directeur exécutif de l'IPAR (2009-2025), qui s'est spécialisé dans l'analyse et l'évaluation des politiques de développement rural en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il a dirigé une équipe de chercheurs et d'experts ayant produit des connaissances et fait des recommandations aux pouvoirs publics de plusieurs pays.

Le nouveau ministre a une longue et solide expérience des questions agricoles, foncières, rurales et de souveraineté alimentaire. Il a contribué à plusieurs études stratégiques consacrées à la transformation de l'agriculture sénégalaise, à la sécurité alimentaire et à la gouvernance foncière, selon le site Internet de l'IPAR.

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Grâce à son expertise, Cheikhou Oumar Ba a participé à de nombreux cadres de concertation nationaux et internationaux consacrés à l'agriculture et aux systèmes alimentaires. Il dirige, depuis 2017, un réseau comprenant une trentaine de centres de recherche indépendants des huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

M. Ba est un ancien directeur du bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (2001-2004). Il fait partie des fondateurs du Centre de recherches sur les politiques sociales au Sénégal.

En le nommant ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le président de la République confie ce département stratégique à un expert reconnu des politiques agricoles et du monde rural.

Cheikhou Oumar Ba est un économiste spécialisé dans les questions de développement. La politique agricole, de souveraineté alimentaire et d'élevage du Sénégal est désormais entre les mains d'un technocrate engagé dans la réflexion et l'analyse.

"Je suis passionné par la promotion d'un développement inclusif, durable et participatif, qui respecte la diversité et les droits des populations rurales. Je suis également engagé dans le renforcement des capacités et des réseaux de chercheurs", a-t-il écrit sur son profil LinkedIn.

Le nouveau ministre se dit partisan du dialogue entre la recherche, la société civile et les pouvoirs publics.