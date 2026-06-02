Sénégal: PACASEN 2026 - La commune de Tivaouane déclarée éligible aux allocations de performance

Tivaouane — La commune de Tivaouane (ouest) a été déclarée éligible aux allocations de performance du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), au titre de l'année 2026, a annoncé Gora Seck, conseiller municipal et président de la commission des sports de la commune.

La commune de Tivaouane a été déclarée éligible à ce programme, à l'issue d'une évaluation des collectivités territoriales bénéficiaires, basée notamment sur le respect des Conditions minimales obligatoires (CMO) et des indicateurs de performance liés à la gouvernance locale, a-t-il expliqué à l'APS.

Le PACASEN, mis en oeuvre avec l'appui de partenaires techniques et financiers, vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à améliorer la qualité de la gestion publique locale, à travers des mécanismes fondés sur la performance.

Selon M. Seck, les collectivités sont évaluées à partir de plusieurs critères, dont la transparence budgétaire, le respect des procédures administratives et financières, la passation des marchés publics, la participation citoyenne, ainsi que la qualité de la planification et de l'exécution des investissements.

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Pour l'élu local, le maintien de l'éligibilité de Tivaouane traduit les efforts consentis par les autorités municipales et l'administration communale, pour rester conforme au respect des exigences du programme.

Gora Seck a salué l'engagement du maire Demba Diop Sy, du conseil municipal, du secrétaire général Khalifa Ababacar Gaye et de l'ensemble du personnel municipal, pour l'atteinte de ces résultats.

La commune de Tivaouane figure parmi les collectivités territoriales ayant maintenu leur éligibilité au programme au cours des dernières années.

Le PACASEN prévoit l'octroi de ressources financières aux collectivités remplissant les conditions requises, afin de soutenir la réalisation de projets et d'investissements au bénéfice des populations.