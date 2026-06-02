Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw dévoile sa liste définitive de 26 Lions, sans Ilay Camara et Mbow

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a communiqué la liste finale des 26 joueurs retenus pour représenter le Sénégal à la Coupe du monde 2026, en écartant les défenseurs Ilay Camara et Moustapha Mbow qui faisaient partie de la présélection de 28 joueurs publiée le 21 mai dernier.

La Coupe du monde 2026 va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Comme annoncé lors de la publication de la liste des 28 joueurs, Pape Thiaw a réduit son groupe à 26 joueurs, dans laquelle ne figurent plus les défenseurs Ilay Camara et Moustapha Mbow.

Ces deux joueurs ne poursuivront pas la préparation avec les Lions.

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Les deux joueurs avaient également manqué la Coupe d'Afrique des nations 2025, remportée par le Sénégal, le premier en raison d'une blessure, alors que le second n'était pas convoqué.

La liste définitive est marquée par la présence des cadres de la sélection, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien Édouard Mendy, ainsi que les attaquants Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Le jeune milieu Bara Sapoko Ndiaye figure également dans le groupe après avoir convaincu le staff technique lors des dernières sorties des Lions.

Les Lions évolueront avec l'ambition de réaliser un parcours remarquable lors de cette phase finale mondiale, sous la conduite de Pape Thiaw, qui mise sur un effectif alliant expérience et jeunesse.

L'équipe nationale du Sénégal de football est arrivée jeudi dernier à Raleigh, en Caroline du Nord (États-Unis), où elle est restée deux jours avant de rejoindre Charlotte, dans le sud du pays, pour poursuivre sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026.

Les Lions y ont disputé et perdu, dimanche, un match amical contre les États-Unis (2-3).

Les Sénégalais rallieront ensuite San Antonio, au Texas, où ils affronteront l'Arabie saoudite lors d'un dernier match amical de préparation, le 9 juin à 23 h GMT.

D'ici là, l'effectif du Sénégal, encore privé d'Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye, sera au complet avec l'arrivée de ces joueurs.

Les champions d'Afrique en titre rejoindront ensuite leur camp de base dans l'État du New Jersey, dans le nord-est des États-Unis, le 11 juin.

Les Lions figurent dans le même groupe que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entamera la compétition face à la France le 16 juin au stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw boucleront la phase de groupes en affrontant l'Irak le 26 juin au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Liste des 26 joueurs retenus :

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs, El Hadji Malick

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Pape Guèye, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye, Pathé Ciss.

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng, Ibrahima Mbaye et Assane Diao.