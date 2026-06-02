Maroc: Des associations mobilisées suite à la vidéo d'un Émirien invitant à s'y marier avec des filles de 14 ans

Le Maroc est sous le choc, après la diffusion d'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, où un Émirien appelle à y épouser des jeunes filles de 14 ans. Les organisations de défense des droits des femmes sont montées au créneau, dénonçant une « incitation explicite » à l'exploitation des enfants et à la traite des êtres humains. Une association a ainsi saisi le parquet et demandé l'ouverture urgente d'une enquête.

Tout est parti d'une vidéo : face caméra, un Émirien s'adresse aux hommes du Golfe : « Venez vous marier au Maroc. Les vieux comme vous, il leur faut une fille de 14 ans. Avec ça, vous n'aurez ni AVC, ni hypertension. Vous serez en parfaite santé. »

Maria, qui tient une petite cafétéria dans le centre de Casablanca, est furieuse : « C'est plus qu'un choc, je bouillonne de l'intérieur. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un macho, il veut juste assouvir ses pulsions. » Elle poursuit : « Marier une fille de 14 ans, une petite fille qui n'a pas encore vécu sa jeunesse, qui n'a pas terminé son enfance, humainement, ça ne devrait pas exister ! Elle n'est pas encore prête pour le mariage. Sa place est à l'école, elle doit faire des études. »

Trois ans de prison ferme

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L'auteur de la vidéo a depuis été condamné à trois ans de prison ferme dans son pays.

La sévérité, c'est ce que réclame Redouane, croisé a une terrasse de café. « Ça vaut des arrestations, ça, lance-t-il. Les parents doivent aller en prison. Pour se marier, la fille doit dépasser 18 ans et le faire uniquement si elle le veut ».

Cette affaire et la vague d'indignation qu'elle a provoquée interviennent au moment-même où un nouveau code de la famille est en préparation au Maroc.

Et dans sa première mouture, dévoilée à l'opinion publique en décembre 2024, l'âge légal du mariage reste 18 ans. Mais le texte prévoit toujours des dérogations, sous réserve d'autorisation par un juge, pour les mineurs de 17 ans.

« Un changement de la loi, un changement des mentalités »

Le collectif « Dounia » milite aujourd'hui pour l'abolition pure et simple du mariage des enfants au Maroc. Un phénomène qui a été remis sur le devant de la scène par cette vidéo. Amal El Amine, coordinatrice de « Dounia », explique : « C'est vrai que le collectif considère que la révision du code de la famille ainsi que la suppression de toute exception autorisant le mariage des mineurs, ce sont des étapes qui sont essentielles. C'est très important. Mais cela n'est pas suffisant pour être réellement efficace. »

Elle poursuit : « Cette réforme doit être accompagnée de politiques publiques concrètes de protection de l'enfance, de maintien des filles à l'école, d'accès aux services sociaux, de soutien aux familles, de lutte contre la précarité et la pauvreté. »

Amal El Amine conclut : « Mettre fin au mariage des enfants ou des mineurs au Maroc, c'est à la fois un changement de la loi, un changement des mentalités, parce qu'il faut aussi engager un effort dans ce sens. »

En 2024, il y a eu près de 9 000 demandes de mariages impliquant des mineurs.