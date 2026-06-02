Mali: Frappes aériennes de l'armée dans le centre et dans le nord du pays, arrivée de citernes à Bamako

Au Mali, l'armée indique dans un communiqué, diffusé le 1er juin 2026, avoir mené une série de frappes aériennes pendant le week-end, dans les régions de Koulikouro et de Mopti. De nouvelles frappes sont également rapportées ce mardi matin sur la ville de Kidal, dans le nord. Lundi, un nouveau convoi de camions-citernes est arrivé à Bamako et un autocar a sauté sur une mine posée par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.

Quatre frappes ont visé ce mardi matin le quartier d'Etambar, à Kidal. Des maisons ont été détruites et un habitant est porté disparu. « Un ouvrier songhaï », civil donc, selon les rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA) qui contrôlent la ville.

S'il devait être retrouvé sous les décombres, il pourrait s'agir de la première victime de ces frappes en série. Depuis que l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps ont perdu Kidal, le 25 avril dernier, ce ne sont pas moins de 25 bombes qui ont été larguées sur la ville, selon le décompte du FLA. Les rebelles assurent que, jusqu'à ce matin en tous cas, ces frappes ont causé d'importantes destructions mais sans faire aucune victime, ce qui demeure invérifiable de source indépendante.

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L'armée malienne n'a pas communiqué sur ces frappes mais sur d'autres, menées samedi 30 mai, dans la zone de la forêt de Faya, région de Koulikouro, à une quarantaine de kilomètres de Bamako, près de Kasséla et Zantiguila précisément. L'état-major revendique environ 65 « terroristes » « neutralisés ». Dimanche 31 mai, un « refuge terroriste » aurait été détruit près de Sofara, région de Mopti. Des bilans également invérifiables.

Carburant

À Bamako, un nouveau convoi de 765 camions-citernes sous escorte militaire, selon le communiqué officiel, a été réceptionné lundi, malgré le blocus décrété par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.

Blocus qui n'a en revanche pas épargné un autocar qui a sauté au passage d'une mine lundi matin, dans la région de Kita, entre Kassaro et Soribougou, alors qu'il se rendait à Bamako. Selon plusieurs sources locales, cinq passagers ont été tués et une trentaine d'autres blessés dont dix gravement.