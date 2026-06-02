Cote d'Ivoire: L'Église catholique prône un nouveau système électoral plus impartial et inclusif

2 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, près d'un mois après la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI), l'Église catholique prend position : elle suggère que le nouveau système électoral soit impartial et plus inclusif. Déclaration faite à l'issue de l'assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est achevée ce week-end à Abidjan.

L'Église catholique de Côte d'Ivoire prend acte de la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI) survenue à l'issue d'un Conseil des ministres le 6 mai 2026. Le porte-parole du gouvernement avait alors annoncé la mise en place prochaine d'un nouveau système électoral.

Les évêques et archevêques encouragent le gouvernement à poursuivre « cette dynamique de réforme dans un esprit d'écoute et de dialogue » avec tous les acteurs politiques. Ils suggèrent que le futur dispositif électoral « ne soit plus politisé et contribue effectivement à rassurer les acteurs politiques ».

« Livre blanc »

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En parallèle, plusieurs organisations de la société civile planchent ces jours-ci sur un « livre blanc ». Ces organisations ont étudié les expériences d'organes électoraux jugés consensuels, notamment du Sénégal, du Ghana ou encore du Bénin, pour émettre des suggestions adaptées au cas ivoirien. Leur objectif : trouver une formule inspirant la confiance des politiques et des citoyens dans ce nouveau système électoral.

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