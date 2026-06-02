Congo-Kinshasa: Ebola - Réouverture de l'aéroport de Bunia, ville du nord-est du pays

En RDC, les autorités ont communiqué leur dernier bilan concernant l'épidémie d'Ebola. Il y a désormais 321 cas confirmés, 48 décès confirmés là-aussi, 238 patients sont isolés à ce jour et 6 personnes ont pu rentrer chez elles après guérison. L'épicentre reste dans la province de l'Ituri, avec 15 zones de santé touchées sur 36, principalement autour de Bunia, la capitale provinciale d'où s'organise la riposte. Un déploiement qui a été compliqué par la fermeture il y a une dizaine de jours de l'aéroport de la ville. Mais les autorités ont annoncé le 1er juin qu'il allait pouvoir rouvrir.

Le communiqué du ministère des Transports de RDC est tombé le lundi 1er juin au soir. Il annonce donc la réouverture de l'aéroport de Bunia à effet immédiat. Les vols humanitaires n'auront donc plus besoin d'autorisation spéciale. Quant aux vols commerciaux, il faudra compter quelques jours pour une remise en service des lignes habituelles.

Cette annonce fait suite à la visite ce week-end dans la capitale provinciale de l'Ituri du ministre de la Santé, de son homologue de la Communication, et du directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Lors d'une conférence de presse conjointe, les trois responsables avaient évoqué les restrictions de voyage et les fermetures de frontières, ajoutant que ce n'était pas nécessaire pour limiter la propagation de la maladie.

Pressions diplomatiques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette réouverture est aussi vue comme un signal : sous-entendu, les autorités ont la maîtrise de la situation.

Cette fermeture avait été assez soudaine, le 23 mai dernier, laissant des passagers bloqués à Bunia et des vols cargos en souffrance. Selon des sources sécuritaire, diplomatique et humanitaire, cette fermeture avait été décidée après des pressions diplomatiques. Depuis, des vols spéciaux ou encore humanitaires volaient vers Bunia, mais revenaient le plus souvent à vide vers Kinshasa.