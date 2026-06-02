Sénégal: 2ème session annuelle de la Conférence épiscopale du pays - Les évêques entre gratitude et préoccupations

Les évêques du Sénégal, attentifs à l'actualité socio-politique et économique du pays, ont réitéré l'engagement de l'Église à oeuvrer aux cotés des pouvoirs publics et de toutes les forces vives de la Nation, pour bâtir un Sénégal uni et prospère, de justice et de paix. Ils restent cependant préoccupés par la conjoncture économique, les querelles politiques, la violence et l'insécurité́. Des propos tenus lors de leur 2ème Session ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, au Foyer de Charité du Cap des Biches, du 25 au 29 mai 2026.

Dans un communiqué, ils ont invité les jeunes au respect et à la préservation de la dignité́ humaine, suite à la publication de la première Encyclique du Pape Léon XIV sur la Protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle, dénommée « Magnifica Humanitas ». Les évêques n'ont pas manqué de prier pour un bon hivernage et d'inviter les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole, tout en saluant les efforts consentis par l'État à l'endroit de l'Église.

Lors de leur deuxième session de l'année pastorale 2025-2026, les Évêques du Sénégal ont invité au respect et à la préservation de la dignité́ humaine, partout et en toutes circonstances. Cette invite fait suite à la publication de la première Encyclique du Pape Léon XIV sur la Protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle, dénommée « Magnifica Humanitas ».

Ils, réitèrent, à cet effet, leurs appels aux jeunes. « Les réseaux sociaux comme moyens de communication des temps modernes ne doivent pas être des espaces de dénigrement ni des champs de batailles, encore moins des outils de deshumanisation. Au contraire, par un usage digne et responsable, ils demeurent des lieux et des moyens de rencontres fraternelles et d'échanges constructifs et inspirants » fait savoir la source.

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Attentifs à l'actualité́ socio-politique et économique du pays, les Evêques ont aussi réitéré l'engagement de l'Eglise à oeuvrer aux côtés des pouvoirs publics et de toutes les forces vives de la Nation en appellent à la responsabilité́ de tous, surtout des dirigeants politiques. « Le bien commun est toujours à̀ sauvegarder et à promouvoir » révèle le communiqué. Concernant l'approche de l'hivernage, les Evêques s'unissent au monde rural et prient pour une bonne saison, avec des pluies bienfaisantes et de bonnes récoltes. Ils exhortent les populations au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole.

Mgr Francis Badji retrouve ses pairs

Les Évêques ont accueilli fraternellement Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji, Evêque Coadjuteur de Kolda qui assiste, pour la première fois à une session épiscopale en tant qu'Evêque. Ils lui ont réitéré leur gratitude pour le service rendu à la formation des candidats au Sacerdoce, en tant qu'ancien Recteur du Séminaire de Brin. Ils confient sa nouvelle charge épiscopale à la sollicitude maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de Poponguine.

Par la même occasion, les Evêques ont salué et remercié cordialement leur confrère Monseigneur Jean Pierre Bassène, évêque de Kolda pour sa clairvoyance, son témoignage de foi et d'espérance.

« En prenant l'initiative de s'adjoindre un Coadjuteur, au bout de 25 ans de service, il a réaffirmé́ sa confiance en l'avenir et en la Divine Providence qui doit toujours guider la vie et la mission de l'Eglise de Kolda. Les Evêques lui réitèrent donc leur fraternelle reconnaissance pour la mission assumée avec dévouement au service du Diocèse de Kolda, pendant un quart de siècle. Ils le confient à la paternelle prévenance de Dieu, le Maitre de la vie, pour une bonne santé et une longue vie» a souligné le communiqué.

Reconnaissance

La 2ème Session Ordinaire des Evêques du Sénégal qui se tient traditionnellement au lendemain du Pèlerinage marial de Poponguine a permis aux évêques du Sénégal d'échanger sur l'organisation du pèlerinage. Les Evêques ont exprimé, leur gratitude au Chef de l'Etat, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'intérêt renouvelé́ et le soutien apporté pour la réussite de la 138ème édition du pèlerinage marial de Poponguine, notamment avec la reprise des travaux du nouveau sanctuaire.

Ils lui ont réitéré l'assurance de leurs prières, pour la réussite de sa mission à la tête de l'État du Sénégal.

Ils expriment cette même gratitude à toutes les personnes présentes au pèlerinage et bonnes volontés pour leur contribution. Concernant, la célébration du 65ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint Siège et l'Etat du Sénégal de l'année 2026, les Evêques se sont réjouis de cet événement, et se sont félicités du précieux travail accompli depuis des décennies pour le renforcement de ces liens de fraternité.

A l'occasion de la fête de la Tabaski célébrée quelques jours après le pèlerinage de Poponguine, ils ont exprimé leur fraternelle communion à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal. Ils s'unissent à elle pour implorer de multiples grâces pour les familles et sur le pays.

RENCONTRES

Au courant de leur Session, en plus de la rencontre avec le Nonce Apostolique, Monseigneur Waldemar Stanislaw Sommertag, et de l'audience accordée par le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les Évêques ont reçu quelques-uns de leurs collaborateurs dont les formateurs des Grands séminaires de Sébikhotane, de Brin et de Ndiaffate , le Directeur de l'Institut Ecclésiastique d'Études Supérieures François Libermann de Sébikhotane (ISFL), la Secrétaire Nationale de l'Office National de l'Enseignement Catholique du Sénégal (ONECS), le Coordinateur Afrique du Réseau Ecclésial d'Hospitalité Atlantique (REHA), le Secrétaire Général de Caritas/Sénégal «Ces moments de riches échanges ont permis aux Évêques d'apprécier leur engagement dans ce travail pastoral et missionnaire, de les encourager et de leur donner quelques orientations » souligne la source.