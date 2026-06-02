Sénégal: Nouveau gouvernement - Diomaye Faye coupe le cordon avec Sonko

Dix jours après la fin des fonctions d'Ousmane Sonko à la Primature, le président de la République a dévoilé, hier, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Ahmadou Al Aminou Lo. Marqué par le boycott de Pastef-Les Patriotes et le départ de plusieurs proches de Sonko, ce gouvernement de 30 ministres est marqué par la reconduction de neuf proches de l'ancien Premier ministre dont trois membres de Pastef.

Fin de la longue attente. Le président de la République a procédé, hier lundi 1er juin, à la nomination des membres du nouveau gouvernement, boycotté par Pastef-Les Patriotes, dix jours après sa décision de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. Composée de 30 ministres, dont quatre ministres délégués nommés auprès de certains départements, notamment ceux de l'Économie, des Finances et du Plan, de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, ainsi que de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, cette nouvelle équipe gouvernementale, placée sous la direction du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, est marquée par le départ de plusieurs anciens ministres proches du leader de Pastef.

Toutefois, sur les 31 membres de la précédente équipe gouvernementale dirigée par Ousmane Sonko, plusieurs ont également choisi de rester dans le camp présidentiel et ont été reconduits à leurs portefeuilles respectifs. C'est notamment le cas de Cheikh Diba, qui conserve le ministère de l'Économie, désormais renforcé par les départements des Finances et du Plan. Cheikh Niang reste, quant à lui, à la tête de la diplomatie sénégalaise en tant que ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Serigne Guèye Diop est également maintenu à la tête du ministère de l'Industrie et du Commerce.

En revanche, son collègue au sein de la coalition Diomaye Président, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a été propulsé à la tête du ministère de l'Énergie et du Pétrole.

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Outre ces personnalités, la nouvelle équipe du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo se distingue également par la présence de plusieurs membres de Pastef qui avaient servi dans le précédent gouvernement d'Ousmane Sonko. C'est le cas de Yankhoba Diémé qui, après avoir dirigé le département des Transports, est aujourd'hui promu à la tête du ministère des Forces armées, obtenant au passage le premier rang protocolaire au sein du gouvernement.

Ibrahima Sy conserve également le portefeuille de la Santé et de l'Hygiène publique. Moussa Bala Fofana reste, pour sa part, à la tête du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Alioune Dione est maintenu au ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Ancien secrétaire d'État, Bacary Sarr est promu ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement.