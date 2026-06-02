Ile Maurice: Après le Covid, sommes-nous vraiment prêts pour Ebola

La pandémie de Covid-19 nous a appris une vérité simple : dans un monde hyperconnecté, les virus voyagent désormais à la vitesse des avions. Or, pendant que Maurice regarde ailleurs, l'Afrique centrale affronte une nouvelle flambée d'Ebola que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère suffisamment grave pour déclencher une urgence sanitaire internationale. La République démocratique du Congo (RDC), déjà fragilisée par les conflits armés et les déplacements massifs de population, compte désormais des centaines de cas suspects et plus de 200 morts possibles selon les derniers bilans croisés de l'OMS, de l'Africa CDC et des autorités congolaises.

Cette fois, le danger ne relève ni de l'alarmisme ni des fantasmes viraux des réseaux sociaux. Contrairement au hantavirus, évoqué récemment dans certains débats sanitaires, Ebola demeure l'un des virus les plus redoutables connus de la médecine moderne. Fièvre hémorragique virale, avec un taux de létalité pouvant atteindre 50 % (dans le cas du virus Ebola Soudan), absence de vaccin homologué contre le variant Bundibugyo actuellement en circulation : les ingrédients d'une crise majeure sont réunis.

Le plus inquiétant est ailleurs. L'épidémie survient alors que les mécanismes internationaux de riposte sanitaire sont affaiblis. La réduction drastique de l'aide américaine, notamment via l'USAID, ralentit la surveillance, le dépistage et la logistique médicale dans plusieurs régions africaines. L'OMS elle-même reconnaît que la situation évolue dans un environnement humanitaire et sécuritaire extrêmement complexe.

Les zones touchées de l'Ituri, du NordKivu et du Sud-Kivu connaissent des mouvements permanents de populations liés aux mines, aux réfugiés et aux groupes armés. C'est précisément ce type de mobilité qui transforme une crise locale en menace régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faut-il paniquer à Maurice ? Non. Faut-il agir maintenant ? Absolument. Les experts du CNRS et les infectiologues de La Réunion ont raison de rappeler que le risque immédiat pour l'océan Indien reste faible. Mais faible ne signifie pas nul. Le Covid-19 nous a appris que les États insulaires paient très cher les retards de préparation. En 2020, Maurice avait réagi rapidement en fermant ses frontières.

Cette stratégie avait probablement sauvé des vies. Mais six ans plus tard, notre réalité économique a changé. Un pays dépendant du tourisme, de l'aviation, des services financiers et des échanges internationaux ne peut plus se permettre un réflexe automatique de fermeture totale.

La bonne réponse n'est donc pas l'isolement, mais le filtrage intelligent.

Les Seychelles ont déjà réactivé leur plan Ebola : surveillance renforcée aux points d'entrée, protocoles hospitaliers, formation du personnel, contrôle communautaire. Les États-Unis ont renforcé leurs contrôles sanitaires pour les voyageurs venant des pays touchés. Le Rwanda impose des quarantaines ciblées.

Que fait Maurice ? Le ministère de la Santé a réactivé son plan Ebola. Il relance ses protocoles visibles et crédibles à l'aéroport SSR : questionnaires sanitaires renforcés, traçabilité des voyageurs provenant des zones à risque, équipes médicales spécialisées, isolement rapide des cas suspects, coordination avec les compagnies aériennes et exercices de simulation dans les hôpitaux publics.

Le pays doit aussi revoir sa capacité de laboratoire et son stock d'équipements de protection. Ebola expose toujours une vérité brutale : lorsqu'un système hospitalier est pris de court, le personnel soignant devient lui-même victime.

Mais au-delà de la logistique, il existe une autre leçon du Covid-19 : la transparence sauve davantage que le silence administratif. Les autorités doivent communiquer sans dramatisation, mais sans minimisation non plus. L'un des grands dangers en Afrique centrale aujourd'hui est précisément la méfiance des populations envers les autorités sanitaires, provoquant des violences contre les centres de traitement et les équipes médicales. Maurice ne doit jamais reproduire ce climat de confusion.

Le monde d'après-Covid devait être celui de la préparation permanente. Pourtant, la fatigue pandémique a créé un dangereux relâchement collectif. Ebola nous rappelle que les frontières sanitaires n'existent plus réellement. Une incubation pouvant durer jusqu'à 21 jours permet au virus de voyager discrètement avant l'apparition des symptômes.

Maurice n'a pas besoin de céder à la peur. Mais un pays sérieux ne doit jamais attendre qu'un premier cas apparaisse à Plaisance pour découvrir qu'il aurait fallu se préparer plus tôt.