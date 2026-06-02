Ile Maurice: Les ravages des drogues synthétiques au coeur de la Private Notice Question

2 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Documenter la prolifération des drogues synthétiques à Maurice depuis janvier 2025. C'est le sujet de la Private Notice Question que le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressera au Premier ministre, lors de la séance parlementaire de ce mardi 2 juin.

La question comporte trois volets. Le premier concerne le commissaire de police et vise à établir le nombre d'accidents de la route impliquant des conducteurs testés positifs aux drogues synthétiques, ainsi que le bilan des victimes qui en résultent, et les mesures prises pour endiguer la prolifération de ces substances.

Le deuxième volet interroge la National Agency for Drug Control sur l'existence d'une étude portant sur l'usage de ces drogues, le nombre estimé de consommateurs identifiés et les actions engagées ou envisagées pour faire face à leur prolifération.

Le troisième volet porte sur les types de drogues synthétiques -- y compris les nouvelles substances -- analysés par le Forensic Science Laboratory.

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