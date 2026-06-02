Madagascar: Mahajanga - La panne du réservoir d'Androva laisse les robinets à sec

Week-end difficile pour plusieurs quartiers de Mahajanga ! Une panne au niveau du robinet-vanne ou vanne à opercule du réservoir situé à Androva a provoqué une pénurie d'eau dans plusieurs fokontany de la ville.

Il s'agit de la deuxième panne technique survenue au niveau des infrastructures de la Jirama durant le mois de mai. Le 13 mai, les habitants de Manjarisoa étaient déjà descendus dans la rue pour dénoncer les coupures d'eau récurrentes auxquelles ils sont confrontés depuis une dizaine d'années.

Un problème technique au niveau de la station d'Andranotakatra a provoqué une panne et une coupure de l'approvisionnement en eau dans presque toute la ville, il y a quinze jours. La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), Anja Elia Razafindrianiaina, s'était alors rendue sur place avec l'équipe technique de la Jirama de Mahajanga.

Pour faire face à ces difficultés, la ministre a proposé de multiplier les forages afin d'augmenter la production d'eau. La semaine dernière, elle était de nouveau descendue à la station de surpression de Tsiazonangoly. Elle accompagnée de représentants de chaque secteur, afin de constater l'avancement des travaux et les solutions mises en oeuvre pour résoudre le problème de l'accès à l'eau potable.

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Besoin

Le besoin quotidien de la ville est estimé à 34 000 m³ alors que le volume de production locale ne s'élève qu'à 27 000 m³. L'approvisionnement en eau accuse un manque de 7 000 m³, mettant en évidence l'insuffisance des infrastructures.

L'eau arrive déjà à la station de stockage et l'installation du réseau électrique, via un transformateur de 160 kVA nécessaire au fonctionnement des équipements techniques, est en cours. Des travaux supplémentaires sont en cours pour étendre et améliorer la distribution d'eau dans toute la ville de Mahajanga.

« Des travaux urgents ont été entrepris dans le cadre du projet PAAEP, dont l'achèvement est prévu dans les six mois. L'objectif est de fournir une eau potable propre et durable à la population, d'améliorer son niveau de vie et de soutenir le développement de la région de Boeny », a déclaré la ministre.

Durant le week-end dernier, les habitants de Mahajanga Be, autour du CHU Androva, à Tsaramandroso Ambony, Mahavoky Atsimo, au bloc administratif à Ampisikina, l'hôpital CHU Manarapenitra, La Corniche, Mangarivotra jusqu'au Plateau des Tombes et à Tanambao Ambalavato ont été privés d'eau.

La grande perturbation a été constatée au niveau de la distribution d'eau autour de ces zones, ce week-end. Les kiosques à eau de Mahavoky Atsimo, situés en face du croisement du bloc administratif, ont été pris d'assaut par les habitants, avant de fermer à midi en raison de l'interruption de l'approvisionnement de la Jirama, consécutive à la panne survenue à Androva.

« Nous avons cherché de l'eau à Mahabibokely très tard dans la nuit, à 21h 30, car nos robinets étaient à sec ainsi que tous les points d'eau autour de notre quartier. La coupure a débuté depuis samedi. Nous étions obligés de transporter les bidons en tricycle », a raconté une mère de famille habitant dans le fokontany de Manga, en face du collège Notre-Dame à Mangarivotra.

Selon les responsables de la Jirama, la panne a été réparée et l'approvisionnement en eau est rétabli progressivement depuis hier.