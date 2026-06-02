Madagascar: Mahajanga - La piscine du complexe sportif Ampisikina à réhabiliter

Les dirigeants des ligues régionales de Boeny ont rencontré le ministre des Sports, Alain Sambany, au siège de la Direction régionale des Sports, mercredi dernier à Mahajanga. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les perspectives de développement du sport dans la région ainsi que sur le renforcement de la collaboration entre le département ministériel et les structures sportives locales.

La ligue régionale de natation, représentée par le président Fidèle Johnson Rahilonambinina, a profité de cette occasion pour faire part des projets de développement de la natation et des priorités au ministre. « Nous proposons l'ouverture et la réhabilitation de la piscine au sein du complexe sportif d'Ampisikina afin de multiplier les séances d'entraînement, de formation ainsi que les préparations des nageurs locaux », a exhorté le président de la ligue.

Cela fait exactement 10 ans et six mois, depuis janvier 2016, que ce complexe sportif a été inauguré. Les autres infrastructures sportives sont déjà fonctionnelles, mais la piscine n'a jamais été utilisée. Le bassin s'est dégradé au fil de ces années, en raison d'une mauvaise gestion de l'infrastructure et des divergences politiques. Ce complexe avait été construit sous le mandat de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina.

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Pourtant, la natation connaît un véritable essor à Mahajanga. La région compte actuellement une centaine de nageurs licenciés, toutes catégories confondues. La discipline est également intégrée comme matière obligatoire dans plusieurs établissements scolaires privés, notamment au collège Sainte-Jeanne d'Arc et à Saint-Gabriel de Mangarivotra, qui disposent chacun de leur propre club de natation.

À Mahajanga, les bains dans les piscines sont payants et la majorité des établissements hôteliers en disposent. Les résultats obtenus par les nageurs de haut niveau témoignent d'ailleurs du dynamisme de cette discipline. Lors du Championnat d'Afrique de natation CANA disputé en Algérie le 8 mai dernier, deux représentants de Mahajanga se sont illustrés : Jonathan Raharvel a décroché la médaille d'or tandis que Océane Rakotonanahary a remporté l'argent dans leurs catégories respectives.

Ces différents éléments viennent renforcer la demande formulée par la ligue régionale de natation en faveur de la réhabilitation de la piscine d'Ampisikina. Les conditions climatiques permettent en effet aux nageurs de s'entraîner tout au long de l'année, même si l'eau devient particulièrement froide durant les mois de juin et juillet.