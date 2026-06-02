Madagascar: Atsimo andrefana - La route Don Bosco en terrassement

Comme les deux axes principaux de Toliara, Andaboly et Sanfily, l'axe Don Bosco à Mahavatse I est en cours de terrassement. Les travaux ont débuté hier et comprennent le terrassement et la couverture en caillasse d'environ 1 kilomètre partant du rond-point Ambalanomby Kamoa jusqu'à l'arrêt bus de Mahavatse I. « Ce sont des travaux provisoires afin de soulager les usagers de cet axe », a déclaré le directeur régional des Travaux publics Atsimo Andrefana, Davidson Randriantsara, à la télévision publique locale. Il n'a pas précisé la durée des travaux, ni les détails techniques, ni le financement des travaux.

Hier, des camions ont effectué des va-et-vient sur cet axe Don Bosco, recouvrant la rue de caillasse et de sable. Aucun dispositif de canaux d'évacuation n'a encore été mis en place, alors qu'une pluie de trois jours a inondé tout le quartier.

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I, sur sa page Facebook, déclare financer les travaux et « serait aidé par le président de la Refondation». Comme pour les travaux provisoires réalisés sur les axes principaux, des opérateurs contribuent en fournissant des matériaux tels que le sable et la caillasse, et la région Atsimo Andrefana déploie les véhicules nécessaires aux travaux.

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La rue Don Bosco est prévue pour être réhabilitée et bitumée avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD). Le contrat a été signé du temps de feu Jean Rabehaja, alors maire de la commune urbaine de Toliara en 2025. Le début des travaux dans le cadre de ce programme est annoncé pour 2027.